Italiano “Friburgo temibile”, Castro “Bologna pronto per grande gara”

Un Bologna che in campionato sembra uno schiacciasassi in casa, mentre in trasferta ha ottenuto solo un punto in tre partite: “Dobbiamo crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista – ha detto ancora il tecnico siciliano -. Capisco che ci siano grandi aspettative nei nostri confronti ma dobbiamo cercare di essere più qualitativi. Abbiamo alzato la qualità del palleggio e il numero delle conclusioni ma concediamo ancora troppo dietro. Tra qualche mese cresceremo di intesa e condizione e sicuramente miglioreremo le prestazioni”.

In particolare Italiano ha spiegato come i pochi allenamenti tra una partita e l’altra obbligano la squadra a focalizzare le sedute su alcuni particolari: “Dobbiamo andare a richiamare quelle situazioni su cui non siamo al 100% come le palle inattive e la fase difensiva negli ultimi 20 metri. Stiamo lavorando sulle chiusure preventive e sui duelli individuali. In alcune partite dobbiamo sistemarci, ma già siamo cresciuti sul possesso e sul numero delle conclusioni in porta”.

Al suo fianco anche il numero 9, Santiago Castro, al quale manca ancora il gol in Europa: “Sappiamo che il Friburgo è una squadra organizzata che pressa e riparte molto bene, ma siamo pronti per fare una grande partita. Anche lo scorso anno abbiamo faticato all’inizio, ma piano piano siamo cresciuti. Sono certo che sarà così anche quest’anno. Il gol? Non ci penso troppo, se arriverà gol bene altrimenti io penso al bene della squadra. So che devo migliorare davanti alla porta perchè sono un centravanti. Con l’Aston Villa ho preso la traversa ma dovevo segnare. Comunque la mia priorità è il risultato del collettivo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).