Italiano “E’ il momento di aggiungere punti anche in Europa League”

Per il tecnico rossoblù, insomma, bisogna da un lato “avere un occhio di riguardo verso l’avversario, perchè se non lo conosci vai incontro a sorprese non belle”, e dall’altro “avere grande consapevolezza dei tuoi mezzi, senza perdere umiltà e concentrazione. La spina va staccata solo a giugno”. Di sicuro “è un Bologna che sta crescendo, sotto tutti i punti di vista”.

La partenza a singhiozzo è stata figlia “di qualche problema di inserimento di tanti ragazzi nuovi, abbiamo perso anche qualche giocatore importante ma siamo rientrati in carreggiata, in campionato siamo in una posizione di classifica bella e qualche numero è migliorato. Se dovessimo continuare così, in campionato possiamo dire la nostra ma ci vogliono umiltà e piedi per terra: per stare a quelle altitudini bisogna andare forte e non abbassare mai la guardia. Ogni partita è una verifica e dobbiamo sempre farci trovare pronti”.

E se è vero che “mi dà più soddisfazione, è più appagante rimanere attaccato alle posizioni che contano in campionato”, che resta “il primo obiettivo”, “quando però ti ritrovi a disputare tante competizioni vuoi andare avanti su tutti i fronti: non dimentichiamoci che quest’anno avremo anche la Supercoppa”.

Tornando al Salisburgo, la grande novità è l’inserimento di Dominguez nella lista Uefa visti gli infortuni di Cambiaghi e Rowe. “Abbiamo aspettato fino all’ultimo se si poteva recuperare qualcuno ma l’unico è stato Holm e così abbiamo optato per avere una scelta in più in avanti”. Bocca cucita invece sul solito ballottaggio fra Dallinga e Castro. “Detto che le caratteristiche devono adattarsi alle richieste della singola partita e a quello che si va a preparare, Dallinga è bravo a buttarsi fra i centrali, ad attaccare la profondità, mentre Castro sa legare il gioco, coprire la palla, sacrificarsi senza palla, è un grande lottatore. A me piacerebbe vederli entrambi sorridenti: forse non abbiamo un centravanti da 20-25 gol ma mi starebbe bene se se li dividessero loro due. Io sono contento di entrambi, sono piccoli dettagli che fanno scegliere l’uno o altro ma tutti e due stanno facendo le cose per bene e sono convinto che continueranno a farlo”.

La certezza è invece l’impiego di Federico Ravaglia fra i pali. “Sono emozionato di esordire in questa competizione e sono contento di farlo in casa – assicura il 26enne portiere rossoblù – Sarà una serata speciale per me ma l’obiettivo principale è ottenere punti importanti in vista dell’obiettivo finale. Sarà una partita aperta, combattuta, ma ci stiamo abituando a questi ritmi e faremo di tutto per ottenere la vittoria”.



– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).