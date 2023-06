Italiani e giochi online: numeri a confronto

Nel nostro paese la passione per il gioco non conosce interruzioni, sia nell’ambito dei contesti fisici, di carattere tradizionale, sia per ciò che concerne l’universo online, in costante progresso tecnologico. Dati recenti mostrano cifre molto consistenti in relazione agli italiani che svolgono attività ludica in rete, in cerca di svago e fortuna.

Una passione trasversale

Non ci sono molti dubbi sul fatto che l’avvento dei casinò online e del gambling su internet in generale abbia rivoluzionato il settore di riferimento. Le sale da gioco terrestri, a differenza di quanto si poteva forse immaginare, stanno per ora tutto sommato resistendo, ma la comodità del gioco via web ha aperto le porte a una nuova concezione di intrattenimento. Si parla di modalità che non presuppongono spostamenti impegnativi, né limitazioni di orari, né altri impedimenti di carattere logistico. Opportunità di gioco disponibili in sostanza 24 ore su 24, in qualunque luogo si sia situati, da dispositivi fissi e mobili.

Il successo dei casinò online ha comportato la nascita di tante nuove realtà, le cui peculiarità vengono riassunte e analizzate in pagine comparative come Big Casinò recensione, attraverso panoramiche sui giochi presenti, i limiti di scommesse, le offerte di benvenuto, i metodi di pagamento e l’ottimizzazione per smartphone e tablet. Ma quanti sono gli italiani che giocano?

Stime effettuate nel 2022 indicano oltre 1,8 milioni di giocatori considerati attivi nel territorio nazionale, con un totale di conti di gioco superiore ai 2,5 milioni. Numeri molto significativi, con differenziazioni tra le regioni, dove spiccano ai primi posti Campania, Sicilia, Calabria e Lombardia. L’interesse per il gioco online è comunque trasversale, e accoglie un po’ tutte le zone d’Italia.

Realismo e facilità di accesso

Sempre nel 2022, si è stimato come il gambling online abbia costituito in Italia circa il 45% delle entrate riferite all’industria dell’intrattenimento digitale. Una posizione dunque di primo piano, divisa tra sale fisiche e controparti virtuali, con queste ultime in continua evoluzione in virtù degli sviluppi che le rendono sempre più complete e attraenti.

Nello specifico dell’attività online, in cima ai volumi di spesa ci sono proprio i giochi di casinò, con il 43% del mercato, seguiti dalle scommesse sportive, con un notevole 34%. A seguire il poker, al 13%, mentre la restante fetta va a bingo, lotto e lotterie.

Le spiegazioni inerenti i numeri di cui sopra sono chiare e immediate: la rapidità di accesso, le tantissime opzioni di puntata, la qualità grafica dei giochi, le promozioni studiate per invogliare nuovi utenti e fidelizzare quelli già iscritti, l’aumento del realismo grazie a innovazioni come i casinò live con croupier reali, sono tutti fattori che hanno donato grande appeal alle piattaforme in rete. A ciò possiamo aggiungere l’immediatezza delle transazioni finanziarie con molti circuiti affidabili accettati, e l’aumento della sicurezza in termini di protezione dei dati personali e regolarità dei risultati.

Gli italiani, da Nord a Sud, accolgono quindi con favore le occasioni di divertimento online; una strada da percorrere mantenendo sempre vivo il concetto di gioco legale e responsabile.