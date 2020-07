Italian Open Water Tour Challenge: a ottobre la tappa a Ischia!

Il lungo lockdown che ha costretto i nuotatori di tutta Italia all’inattività totale per lunghi mesi, è stato affrontato da Italian Open Water Tour col tentativo di mantenere “stretta” la comunità degli appassionati dapprima con dirette Instagram molto seguite anche per via degli ospiti di prestigio come i campioni del mondo Simone Ruffini, Edoardo Stochino, Martina Grimaldi e Valerio Cleri, oltre a vere e proprie icone del nuoto come la voce storica della Rai Tommaso Mecarozzi.

Ad inizio giugno è poi partita la prima gara virtuale di nuoto mai svolta in Italia: ALL YOU NEED IS SWIM…IL NUOTO UNISCE L’ITALIA, che ha permesso di creare una grande rete tra nuotatori e organizzatori di tutta Italia. Un successo senza precedenti nell’ambito di uno sport mai unito come il nuoto.

Da qui l’idea di mantenere come impressum del Challenge 2020 ALL YOU NEED IS SWIM.

“Dopo aver ricollocato le prime due (Maccagno domenica 9 agosto e Monate il 30 agosto), siamo pronti a ripartire con tutte e cinque le nostre tappe (con la grande novità Peschiera del Garda)” dice Amirante, Presidente di ASD I Glaciali ”ben consapevoli che saranno gare differenti sia per le regole sanitarie sul distanziamento sia per tutti gli aspetti organizzativi che solitamente mettiamo a punto in sei mesi.”.

NUOVA TAPPA A PESCHIERA DEL GARDA

Rinnovarsi continuamente per divertire sempre di più: anche per il 2020, IOWT mette sul piatto importanti novità. Prima tra tutte l’inserimento in calendario di una nuova tappa… e che tappa: dopo l’inserimento nel 2019 dell’incantevole Ischia, porterà i nuotatori nelle acque incantate dei bastioni di Peschiera del Garda. Il 27 settembre, gli atleti potranno quindi scalare il ranking affrontando la Traversata dei bastioni, in uno scenario da sogno…quello delle mura della fortezza di Peschiera, entrata a far parte del patrimonio dell’umanità UNESCO.

INIZIO CON I GRANDI CLASSICI MACCAGNO E MONATE

Sono confermate, invece, la formula (con gare Hard Swim, Smile Swim e Relay) e le altre tappe dell’Italian Open Water Tour: saranno come di consueto Monate (30 agosto) e Maccagno (9 agosto), invertite per la ricollocazione delle gare, ad aprire le danze con le traversate del Lago di Monate e del Lago Maggiore, oramai vero e proprio riferimento del movimento open water d’Italia.

Sarà poi la volta di Noli (13 settembre), nuotata prevista interamente nel porto naturale omonimo, seguita dalla novità Peschiera del Garda (27 settembre).

A chiudere il Tour la spettacolare due giorni di Ischia (10/11 ottobre) che vedrà ben 4 gare, tra cui la bellissima Procida Ischia, girare intorno al Palazzo Aragonese.

LE PARTNERSHIP

Gemellata a IOWT dalla nascita e consolidata per vocazione, la Società Nazionale di Salvamento continuerà ad affiancare il Tour. A garanzia di un coordinamento generale altamente specializzato e a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli atleti, priorità assoluta degli organizzatori.

IOWT prosegue con orgoglio l’impegno, attraverso il programma di charity “Open water, open mind” a sostegno di Terre des Hommes e, da quest’anno, di RarePartner.

“Open water, open mind” è anche il nome del Trofeo messo in palio ad ogni tappa tra i donatori Avis, a suggello di una forte partnership caratterizzata dal gonfiabile di partenza delle gare. AVIS Provinciale Varese, che seguirà il Tour nelle prime due tappe a Monate e Maccagno, passerà il testimone ad AVIS Liguria e Avis Provinciale Savona per la tappa di Noli.

GLI SPONSOR

Sono ben due gli Sponsor a KM 0 di Italian Open Water Tour dal grande prestigio tanto nei confini nazionali quanto in ambito internazionale: la varesina NRC Occhiali, già Partner di grandi eventi sportivi, e il Birrificio Artigianale L’Orso verde di Busto Arsizio, vera e propria istituzione birraria in ambito nazionale ma non solo.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Sul portale www.italianopenwatertour.com è possibile consultare tutti gli eventi e le gare di ogni tappa a cui ci si iscrive registrandosi sul sito stesso.

