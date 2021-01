Italia (ev)Viva! | #4WD

La crisi di governo è ormai alle porte! Non ci sarà un semplice rimpasto, Conte sarà costretto a tornare al Quirinale dopo essersi misurato con insuccesso al Senato contro le rimostranze di Italia Viva; ma di certo non convince la tesi di Renzi secondo cui in ogni caso non si andrebbe a nuove elezioni. Dal canto loro, quelli del Partito Democratico escludono in toto la possibilità di un governo tecnico o di un governissimo insieme al centrodestra. Come dire: o si riprende il cammino tutti insieme ed in modo organico all’attuale compagine dell’esecutivo attraverso un nuovo governo guidato da Conte, oppure l’unica strada sarà la gravissima e scelleratissima scelta di tornare alle urne.

L’altro ieri, intanto, un sondaggio di Alessandra Ghisleri avrebbe testimoniato la non volontà dell’italiano medio di andare al voto in questo momento storico. Un risultato, questo, che onestamente non mi convince, specialmente se si considera che l’attività demoscopica della scorsa settimana, nel mostrare il netto vantaggio del centrodestra organico nelle proiezioni attuali e qualsiasi fosse lo schieramento avversario, ha mostrato comunque una netta quanto naturale spaccatura nel Paese che a mio giudizio, attualmente, non è in grado di emettere un giudizio così incredibilmente responsabile tollerando fino a tal punto all’inadeguatezza dell’azione di Governo in carica.

Ma il quesito del momento, quello a cui tutti sembriamo in grado di fornire risposta pur sperando in qualcosa di ben diverso, è uno solo: Renzi e compagni saranno veramente “responsabili” fino in fondo così come dicono, rinunciando cioè a qualsiasi privilegio per il fantomatico “bene del Paese” e fino al punto di andare al voto con il loro misero due per cento o poco più, oppure tutta questa manfrina era ed è semplicemente finalizzata a fare incetta di poltrone nel Conte ter e lanciare il leader di Italia Viva ed ex premier verso la sua carriera politica internazionale in direzione Nato?