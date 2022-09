ITALIA AL VOTO. Forza Italia parte da un altro Domenico: “Non basta dire vengo da Ischia e fare continui pasticci”. Brescia attacca De Siano

Domenica Brescia, 28 anni, sposato e padre di tre figli, imprenditore con un’azienda attiva da ben tre generazioni è il candidato alla Camera dei Deputati della coalizione di centrodestra nel collegio Campania 1 U01, che comprende il giuglianese, l’area flegrea e le isola di Procida ed Ischia, dove ieri è venuto in visita, per scaldare i motori della campagna elettorale. Tira una buona aria, c’è tanto entusiasmo attorno a noi e alla proposta politica di Forza Italia e della coalizione di centro-destra.

Anche qui ad Ischia?

Assolutamente sì. E c’è anche soddisfazione per come è andata la stagione estiva, proficua dopo il periodo difficile della pandemia. Purtroppo c’è anche preoccupazione e incertezza.

Perché?

Gli operatori turistici temono che i rincari dei prezzi dell’energia e l’inflazione galoppante possano azzerare gli utili che grazie all’ottimo lavoro svolto hanno conseguito durante l’estate. Hanno ragione. Il rischio è che questo fenomeno produca una diminuzione drastica degli investimenti e sappiamo bene che soprattutto il settore turistico e dell’accoglienza deve sapersi rinnovare continuamente.

Anche l’occupazione potrebbe risentirne…

Le imprese sono il vero motore dell’economia, se esse chiudono non c’è lavoro. Forza Italia e il centro-destra saranno al loro fianco nella prossima legislatura per sostenerle in questa fase delicata.

Ieri il commissario Giovanni Legnini ha firmato l’ordinanza che sblocca gli aiuti alle aziende di Ischia colpite dal terremoto del 2017…

E’ un’ottima notizia, purtroppo giunta dopo molto tempo. La lentezza della burocrazia italiana è tra i peggiori mali del nostro paese e rende la vita impossibile a chi vuole lavorare e produrre: per questo Forza Italia si impegnerà nella prossima legislatura a snellire e semplificare il più possibile le procedure, affinchè l’amministrazione pubblica sia di supporto e non di intralcio a chi vuole intraprendere. Eppure temo che le lungaggini sugli interventi a favore di Ischia nel post- terremoto dipendano anche da un altro fattore…

Quale?

Un fattore, diciamo, psicologico, dovuto al pregiudizio che spesso si nutre a livello centrale nei confronti del Sud. Un pregiudizio spesso immeritato che la politica deve contrastare.

In che modo?

Dando la possibilità a persone credibili e competenti di essere elette e di portare in Parlamento le istanze del Mezzogiorno. Credo che Forza Italia si sia mossa bene in questo senso in Campania, proponendo agli elettori dei candidati che, se eletti, sapranno farsi valere e rappresentare adeguatamente il territorio.

Eppure c’è chi sostiene che il territorio sia stato mortificato: lei come pensa di rappresentare Ischia ad esempio?

Il collegio in cui sono candidato è un collegio ampio e variegato, che comprende un’area molto vasta, tra cui il comune di Quarto in cui sono nato, vivo e opero professionalmente con la mia attività di imprenditore di sempre e che conosce molto bene nelle sue potenzialità e nelle sue criticità…

…e Ischia?

Innanzitutto voglio ricordare che la contemporanea candidatura di Annarita Patriarca e Stefano Caldoro porterà in consiglio regionale Maria Grazia Di Scala. Non le abbiamo chiesto nulla, soltanto se avesse ancora intatta la voglia di rappresentare e difendere l’isola. E lei ha risposto: presente! Ma non è tutto…

…prego…

Non basta dire “vengo da Ischia” per rappresentare l’isola. Vogliamo ricostruire il centrodestra in ogni comune dell’isola. Vogliamo dare a quest’area politica schieramenti chiari, non pasticci continui. A costo di perdere- Ma la sconfitta con dignità vale più di una vittoria non chiara.

E’ vero che Forza Italia ha cercato anche una candidata dell’isola?

Guardi, è nota l’enorme stima che il mio partito nutre per Maria Celeste Lauro, ma abbiamo capito che sta facendo, in questo momento, cose importanti. E la politica ti assorbe…io quando torno a casa la sera e trovo mia figlia di un anno che si è addormentata senza di me, ho il magone…ma in questa fase va così, bisogna dare tutto. Sono le elezioni più importanti della storia repubblicana.

Quali sono, a suo avviso, le priorità per Ischia?

Naturalmente tutto ciò che ho già detto sul comparto turistico è fondamentale per un’isola come questa che da sempre vive di accoglienza. Poi bisogna spendere bene i fondi del Pnrr, soprattutto quelli da impiegare nelle infrastrutture e Forza Italia con la forza della sua serietà e concretezza è una garanzia in questo senso. Infine dobbiamo fare di tutto per risolvere definitivamente la questione del condono edilizio per gli abusi di necessità. Purtroppo la Regione guidata da Vincenzo De Luca non ci è di aiuto in questo senso, ma non è più tollerabile che i cittadini campani in generale, e ischitani in particolare, siano discriminati rispetto al resto degli italiani.