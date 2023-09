Ita Airways lancia la nuova campagna marketing nel Nord America

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – ITA Airways ha presentato la nuova campagna marketing “A Sky full of Italy” presso il consolato generale d’Italia a Park Avenue nel cuore di New York, alla presenza di Fabrizio Di Michele, console generale d’Italia, Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer ITA Airways e Massimo Allegri, Regional Manager Americas ITA Airways.“Siamo lieti di ospitare la presentazione della nuova campagna marketing di ITA Airways – ha detto il console Di Michele -. I suoi collegamenti diretti con gli Stati Uniti sono importanti, perchè avvicinano ancora di più l’America all’Italia e ci permettono di rafforzare non solo i flussi turistici, ma anche le relazioni economiche, culturali e interpersonali tra i nostri due Paesi”.“Sono molto orgoglioso di essere qui in questo luogo speciale, che è la casa dell’Italia a New York, per presentare la nuova campagna pubblicitaria per il mercato nordamericano – ha sottolineato Perosino -. I nostri passeggeri sono in prima linea nella nostra strategia la Centralità del Cliente è ciò che guida le nostre decisioni. Per questo motivo, non vogliamo essere solo la compagnia aerea scelta dai passeggeri, ma quella più desiderata quando viaggiano da e verso il nostro Paese, un vero ambassador dello spirito italiano. Vogliamo che i nostri clienti vivano un’esperienza italiana memorabile e unica ogni volta che volano con noi. Questo è stato anche il messaggio che abbiamo voluto trasmettere immaginando la nuova campagna che partirà domani a San Francisco e Los Angeles e proseguirà a Boston, Washington, New York e Miami”, ha concluso Perosino.A chiudere l’evento Massimo Allegri, Regional Manager Americas ITA Airways. “Siamo onorati di essere qui oggi per il lancio della nostra nuova campagna marketing – ha detto -. Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per la nostra Compagnia, che colleghiamo all’Italia grazie a molteplici voli diretti da New York, Boston, Washington, Miami, Los Angeles e San Francisco verso il nostro hub di Roma Fiumicino. Con 122 voli settimanali, puntiamo a diventare il vettore di riferimento dagli Stati Uniti all’Italia e, attraverso Roma, all’Europa per la comunità italiana e le comunità d’affari internazionali del Nord America”.ocus della nuova campagna è mostrare come si possa trovare già a bordo di ITA Airways ciò che le persone cercano quando pensano all’Italia, fornendo così da subito una straordinaria esperienza “italianissima” alla clientela ancor prima di atterrare.Il punto di partenza è stato intercettare ciò che cercano le persone quando pensano all’Italia, e questo è stato possibile grazie al supporto di Google, che ha condiviso gli insight chiave di Google Search Trends relativi al Bel Paese da tutto il mondo e in particolare dagli Stati Uniti.La “search bar”, simbolo iconico e universalmente riconosciuto come il luogo dove le persone cercano informazioni, diventa elemento fondamentale e creativo di tutta la campagna. I passeggeri possono dunque trovare a bordo degli aeromobili ITA Airways “l’Italia che stanno cercando, prima ancora di toccare terra”, che si tratti di cibo, stile o design e godersi l’esperienza italiana a 360 gradi, scoprendo l’Italia ancor prima di atterrare. Questo concetto è espresso anche nel nuovo payoff “A Sky full of Italy”, lanciato con la nuova campagna.La campagna prenderà il via a San Francisco e Los Angeles, dove sarà on air per circa un mese. Dal 28 settembre debutterà a Boston e Washington e proseguirà a partire dal 5 ottobre a New York e Miami.“A Sky full of Italy” sarà visibile sulle principali piattaforme televisive in streaming e sarà diffusa su cartelloni digitali in aree chiave di Boston, New York, Los Angeles e Miami, su autobus completamente personalizzati a Los Angeles, San Francisco e Washington, su una barca con uno schermo digitale a Miami e attraverso una significativa presenza digitale e online in tutte le città. La global campaign è stata già lanciata in Italia, Brasile, Argentina, Francia e Spagna e in autunno debutterà in Israele, India e Giappone.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).