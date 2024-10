isybank app più scaricata nell’App Store, lancia il salvadanaio digitale

MILANO (ITALPRESS) – Punta sul valore del risparmio e sul miglioramento della consapevolezza finanziaria l’ultima novità di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo : isySalvadanaio, il servizio gratuito che consente di accantonare piccole o grandi cifre direttamente in app.Isybank, si legge in una nota, sta continuando la sua crescita grazie un’offerta sempre più completa, semplice e innovativa, che nasce dall’ascolto delle esigenze e delle richieste dei clienti. Il suo gradimento, in particolare tra i giovani, è confermato dal fatto che nei primi giorni di ottobre, l’app ha raggiunto la vetta della classifica delle app gratuite dell’App Store risultando la più scaricata in Italia sui dispositivi Apple.Per attivarlo, basta entrare nell’app isybank, creare un obiettivo di risparmio – un progetto, una spesa pianificata o una riserva in caso di imprevisti – e decidere la somma da destinare ad esso attraverso accantonamenti periodici o, ancora più semplice, trasferendo in automatico tutti gli arrotondamenti sulle spese addebitate, come ad esempio bonifici, utenze, bollo auto e gli acquisti fatti con la carta di credito/debito. La scelta è sempre modificabile e le somme accumulate sono disponibili in ogni momento.Abbinato a uno dei tre piani tariffari disponibili per i clienti isybank, il salvadanaio digitale è una forma di risparmio che si avvale di un’esperienza completamente digitale e intuitiva: è facile da comprendere, semplice da utilizzare e funzionale a realizzare piccoli sogni, o grandi progetti dei clienti. Soprattutto dei giovani, ai quali il Gruppo Intesa Sanpaolo è da sempre vicino con soluzioni e servizi che possono concretamente aiutarli a realizzare aspirazioni e ambizioni personali: dai primi risparmi, all’accesso agli studi con il prestito d’onore perMerito, fino al mutuo under35 che prevede scadenze fino a 40 anni per poter affrontare mensilmente una rata più sostenibile. Per le attività di tutti i giorni, inoltre, a loro è riservato isyPrime under35, il piano più completo dell’offerta isybank, senza nessuna spesa di conto e di bollo.“Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria anche attraverso l’uso di strumenti digitali semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani, cui isybank dedica attenzione costante – sottolinea Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di isybank (nella foto) – isySalvadanaio consente di approcciare il risparmio in maniera facile e immediata: come tutta la nostra offerta, nasce ascoltando le richieste dei nostri clienti, che accompagniamo nel realizzare i propri progetti, dai più piccoli a quelli più importanti, mettendo da parte somme di denaro quasi senza accorgersene, e promuovendo così comportamenti virtuosi per crescere nel tempo insieme a noi”.

