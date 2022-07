ISVEC, costituito il nuovo CDA, Giuseppe Izzo è il nuovo presidente

Cambia il volto dell’azienda, con radici ischitane, che gestisce la nu a Serrara Fontana e di altri 18 comuni della terra ferma e, tra poco, anche della Città Caserta. In una nota il nuovo assetto societario.

La Isola Verde Ecologia S.R.L. comunica che nel corso dell’ultima assemblea ordinaria, la società ha preso atto delle dimissioni dell’Amministratore Unico sig. Raffaele Balestriere provvedendo a deliberare la trasformazione dell’organo amministrativo da monocratico a collegiale. In particolare è stato votato all’unanimità dall’assemblea dei soci la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazioni formato da tre membri: Sig. Giuseppe Izzo (Presidente), Sig.Angelo Sanna e Sig. Giancarlo Montico-

Questa nuova evoluzione della società è un’ulteriore passo in avanti nell’ottica di una sempre più efficiente organizzazione aziendale anche in vista della crescita che la società stessa sta registrando nell’ultimo periodo sotto diversi punti di vista. In tal senso, la recente notizia dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti presso il comune di Caserta (capoluogo di provincia), è motivo di vanto per l’azienda che si farà trovare pronta dal 1 agosto, data dalla quale il servizio di gestione dei rifiuti nella città della Reggia farà capo alla ISVEC SRL. Risultano, pertanto, del tutto infondate le notizie circolate su alcuni organi di stampa definibili quantomeno “fantasiose” in merito ad una presunta intenzione di non farsi carico del servizio aggiudicato.

Per quanto concerne il ruolo di rappresentanza nonché di effettiva gestione della società, si fa presente che tali ruoli sono in capo in via esclusiva al Presidente del Consiglio Giuseppe Izzo che rappresenterà l’azienda nelle pubbliche relazioni e nei rapporti con la stampa.

“Ringrazio la società – ha dichiarato a caldo Izzo – per la stima e la fiducia dimostrata nell’affidarmi un ruolo di rilievo che condividerò insieme ai due colleghi amministratori Sanna e Montico. Già da tempo l’azienda sta lavorando ad un processo di trasformazione importante che è frutto dell’impegno e della professionalità di tutto il personale, compreso Ivano Balestriere che è il nostro Direttore Generale. Tuttavia, erroneamente negli ultimi mesi il suo nome è stato associato in via esclusiva al “volto” della società. Ripeto, siamo a lavoro da tempo per una nuova organizzazione aziendale sia dal punto di vista del personale che dal punto di vista dei business in cui siamo impegnati. Quello di Caserta è un banco di prova importante che arriva dopo un lungo percorso di crescita affrontato quotidianamente lavorando nei 19 comuni in cui la ISVEC è presente”.