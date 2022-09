Istruttori tecnici a Lacco Ameno, lunedì l’orale per il concorso

Il Comune di Lacco Ameno ha avvisato i candidati che per motivi organizzativi, la prova orale della selezione in oggetto fissata per il giorno 25 agosto 2022 è differita al giorno 5 settembre 2022 dalle ore 9,00 presso la sala consiliare del municipio di lacco ameno.

I candidati dovranno presentarsi privi di accompagnatori, muniti esclusivamente di autodichiarazione, come da modello allegato alla presente; i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Infine sarà reso disponibile sul sito del Comune di Lacco Ameno, cinque giorni prima della data delle prove, il Piano Operativo della detta procedura concorsuale, contenente le misure organizzative e quelle igienico sanitarie.