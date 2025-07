Isole zone disagiate! Grazie ai punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri. Per le isole arriva la legge senza finanziamenti

Consiglieri disagiati. È questa la migliore sintesi di quanto è stato approvato – all’unanimità – ieri durante il Consiglio Regionale della Campania: la legge che riconosce Ischia, Capri e Procida quali zone disagiate, insieme ai comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri.

Una legge che non ha nulla a che vedere con quella di iniziativa popolare voluta dai consiglieri comunali dell’isola, che tanta fatica ha richiesto per la raccolta firme. Una presa in giro fin dalla nascita, divenuta lampante ieri pomeriggio con il voto unanime del Consiglio Regionale.

Come abbiamo sempre scritto, per ottenere una legge regionale bastavano due consiglieri disposti a presentarla. E così è stato. La proposta approvata, infatti, porta le firme degli onorevoli Gennaro Oliviero e Tommaso Pellegrino – rispettivamente presidente del Consiglio regionale (PD) e rappresentante di Italia Viva. Grazie a loro, le isole sono state riconosciute come zone disagiate.

Prima di addentrarci nelle valutazioni politiche che più ci riguardano, va sottolineato un fatto: entrambe le proposte di legge – quella regionale e quella popolare – risultano inefficaci per le isole. Due veri e propri “piatti vuoti”.

Ma rispetto a non avere neppure il piatto, ci si accontenta. Nessuna delle due leggi prevede fondi, nessuna offre certezze. Entrambe si affidano a vaghe, fantasiose forme di finanziamento che valgono poco, anche solo in fase di commento. Magra consolazione, è vero. Ma questo è il legname con cui dobbiamo cercare di costruire i “pastori”.

Gennaro Oliviero e Tommaso Pellegrino hanno dimostrato quanto fosse inutile l’azione dei sindaci di Ischia, Capri e Procida – e dei loro consiglieri allo sbaraglio – presentando e facendo approvare una versione pressoché identica a quella elaborata dai consiglieri ischitani. Versione di cui si è assunta la paternità – in modo discutibile – la consigliera del Comune di Ischia, Carmen Criscuolo, intestandosi il merito (o il demerito) di questa evidente sconfitta a nome di tutti gli altri.

Fin dall’inizio avevamo contestato alla proposta popolare la mancanza di una “paternità politica” solida. La cosa più amara, però, è che questa debolezza è proseguita anche dopo la notizia della legge presentata da Oliviero e Pellegrino.

Un consigliere intelligente e strategico – cioè non uno degli ischitani – avrebbe colto la palla al balzo, contattato Oliviero e Pellegrino, e fatto in modo di intestarsi l’approvazione, magari dando un senso alla raccolta firme realizzata. Ma non sono stati capaci nemmeno di questo. Stanno ancora aspettando che le commissioni regionali approvino qualcosa che è già diventato legge. Senza clamore. Senza strepiti.

La vera rabbia.

Al di là del giudizio sulla legge – approvata, diciamolo, principalmente per salvare i tre punti nascita di Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri – la rabbia vera nasce dal constatare l’insignificante peso politico della nostra classe dirigente.

E non si tratta solo di peso politico, ma anche di opportunità e visione. Osservare la politica isolana andare alla deriva, trascinata dall’incapacità dei consiglieri di Ischia, Procida e Capri, è la vera sconfitta che dovremmo sentire come collettività. Vale per tutti quelli che hanno fatto il giro delle piazze ischitane illudendo i cittadini (spesso loro elettori) illustrando una proposta di legge che non aveva nessuna chance di poter mai essere votata e approvata. Una sorta di “tozza bancone” politico come iniziativa legislativa “prescritto” dai primi cittadini ischitani ai propri consiglieri illusi di poter aver, sul serio, voce in capitolo. Fine di una piccola storia triste. E, lo ripetiamo, non hanno neanche saputo cogliere la palla al balzo: sarebbe bastato un comunicato e un accordo con Oliviero. Sarebbe bastato solo la rinuncia alla proposta e un apprezzamento per quella di Oliviero.

Le isole sono state riconosciute come zone disagiate. Ma devono ringraziare i comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri, insieme a Gennaro Oliviero e Tommaso Pellegrino. E magari, sì, arrabbiarsi con i consiglieri comunali locali, quelli che facevano le sceneggiate sotto i gazebo. Come recita il titolo: Consiglieri disagiati.

Le differenze principali tra la proposta approvata e quella popolare…

Le due proposte di legge condividono l’obiettivo di riconoscere alcune aree della Campania come zone disagiate sotto il profilo sanitario, ma si differenziano per diversi aspetti chiave.

La proposta n. 433 si concentra esclusivamente sulle isole di Ischia, Procida e Capri, ponendo l’accento sulle difficoltà legate all’insularità e alla mobilità, soprattutto per l’accesso ai servizi sanitari. Prevede finanziamenti regionali, nazionali ed europei e l’istituzione di un Osservatorio misto permanente che monitori le criticità e coordini gli interventi. La proposta n. 453, invece, amplia il campo d’azione includendo anche i comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri. Oltre ai temi comuni di accesso alle cure, questa legge mette in primo piano la questione della chiusura dei punti nascita, con un forte richiamo alla tutela della salute materna e infantile.

A differenza della precedente, non prevede nuovi costi per il bilancio regionale e demanda alle ASL territoriali la programmazione degli interventi. In sintesi, una proposta è focalizzata sulle isole e punta su strumenti dedicati, l’altra amplia il perimetro geografico e insiste sul contrasto allo spopolamento e alla perdita di servizi essenziali.