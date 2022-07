Isole “Selvaggia” tra taxi e POS. Dove Capri è peggio di Ischia

Selvaggia Lucarelli non ha bisogno di presentazioni. Divide, spacca, ci mette la faccia e riesce ad essere interprete di un senso di equilibrio che ci piace. Tra il suo “Egitto” e le sue cronache, ieri, sono apparse 3 stories che ci riguardano e, la cosa bella, è che Capri viene raccontata come Ischia. Senza il complesso tipico ischitano che non conosce, non sa e prende nel mucchio esempi da innalzare e da seguire.

La prima “storia” instagram è un commento: “Buonasera torniamo io mio marito e i miei figli da un viaggio ad Ischia …. Il pos in quest’isola è un miraggio e per i taxi non esiste che si nomini la parola tassametro! I prezzi delle corse vengono stabiliti in base al periodo luglio agosto è normale che si paghi il triplo) e i n base alla nazionalità (gli stranieri ricchi possono essere spennati meglio) insomma una vergogna!” Prendiamo e portiamo a casa senza dire una parola.

La seconda storia è come la prima: tragicamente vera: “Confermo la situazione dei tassisti ad Ischia. Ci sono stata a giugno 2022. Le auto sono sprovviste di tassametro. Per fare 15 minuti di strada ci avevano chiesto 35€ . Nel momento in cui ci siamo rifiutate e stavamo andando via ci hanno rincorse chiedendoci quanto volessimo pagare. Corsa pagata 20€ (da 35€ … ) cash e senza ricevuta”. Tutti muti. Il percorso in taxi dal Comune di Ischia alla Biblioteca Antoniana, ad una persona mia conoscenza, è costato 15 euro!

La terza, con un po’ di sadico piacere, riguarda più Capri che Ischia. Ma è bene leggerla per dirci che lo dobbiamo smettere di essere invidiosi del nulla.

“Ischia e Capri sono un far west. Noi ci siamo stati in barca a vela, ci hanno ormeggiato ad una boa abusiva facendoci capire che non era il caso che tentassimo un ormeggio diverso tipo usare la nostra àncora liberamente, e ci hanno fornito il numero del “taxi boat” da usare per scendere a terra facendoci capire che non era possibile usare il nostro tender in autonomia (“se scendete con quello, non lo ritrovate più”). Taxi boat che ha preteso di essere pagato in contanti ovviamente … Non potevamo fare altrimenti, dovevamo scendere a terra per provviste. Ma quella è stata la prima e ultima volta che abbiamo fatto vacanze in quei luoghi: bellissimi ma terra di nessuno dal punto di vista della legalità e del rispetto delle regole”

Meno male che non hanno visto dove e come abbiamo parcheggiato fino all’arrivo di Ciro Re.

Sono tre storie semplici, che ci ricordano, purtroppo, la nostra realtà e che non vanno oltre. Semplice, cruda, amara, dura realtà.