Isole, pioggia di milioni per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici sulle isole

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 – di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020.

Il Ministero ha finanziato i comuni di Barano d’Ischia, Ischia, Casamicciola, Forio e Procida per progetti da 2,5 milioni. Il comune di Lacco Ameno per soli 800 mila euro e Serrara Fontana, invece, per quasi 1 milione di euro.

I progetti candidati dalle amministrazioni isolane sono relative alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il comune di Barano, ad esempio, si è visto finanziare il rifacimento dei famosi “Sentieri”, della strada che porta alla frazione dello Schiappone e un intervento molto atteso per Cava Cappella a Buonopane.

La procedura telematica, predisposta da questo Dipartimento, ha rilevato la presentazione di n.4.554 certificazioni per un totale di n.9.151 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n.1.912.

I PROGETTI ISOLANI