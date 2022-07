Isole minori, ultimo tentativo alla Camera

Francesco Del Deo (Presidente ANCIM e Sindaco di Forio): “Domani mattina la Camera dei Deputati avvierà la discussione generale sulla modifica costituzionale sulle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi dell’insularità.

Nei giorni passati, come Presidente Ancim, ho chiesto a gran voce di dar seguito alla quarta ed ultima lettura del testo, nonostante la crisi di Governo. In particolare, abbiamo chiesto a tutte le forze politiche di accogliere la nostra richiesta, con l’auspicio di sanare una volta e per tutte la forte sperequazione che interessa la popolazione insulare.

Siamo estremamente soddisfatti nell’apprendere che la conferenza dei capigruppo della Camera abbia accolto il nostro appello. Finalmente, grazie ad un intenso lavoro, che porta anche la firma dell’Ancim, le isole minori potranno beneficiare di misure straordinarie, nell’interesse di una comunità che da sempre chiede il riconoscimento di diritti e non di privilegi.”