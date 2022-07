Isole minori, arriva l’ok del Parlamento. Amitrano “Battaglia vinta nonostante la crisi di governo”

“La Camera ha appena approvato il riconoscimento del principio di insularità nella Costituzione e, dunque, il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità stessa. Un passo avanti storico che mette al centro il futuro di territori che troppo a lungo hanno patito svantaggi logistici ed economici, subìto ostacoli alla crescita e allo sviluppo per intere comunità. Oggi è un gran giorno per i diritti delle comunità delle isole, grandi e piccole”.

Lo scrive in una nota il deputato di Insieme per il futuro Alessandro Amitrano, promotore dell’intergruppo parlamentare per la tutela delle isole minori.

“Il riconoscimento dell’insularità in Costituzione finalmente supera un grave gap tra territori che non era più tollerabile: ora, però, bisogna passare alla fase operativa declinando il princìpio in provvedimenti concreti che siano in grado di venire effettivamente incontro alle esigenze delle isole del Belpaese. Oggi è certamente una tappa fondamentale, ma guai a fermarsi qui”, ha concluso Amitrano.