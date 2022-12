Isole minori, 6 milioni in Manovra per studiare gli “svantaggi”

Francesco Del Deo, Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni delle Isole Minori (Ancim), rivendica la battaglia condotta dall’Associazione per ottenere il pieno riconoscimento del principio di eguaglianza tra gli abitanti delle isole minori italiane e i cittadini della terraferma. Del Deo, nel comunicato, rivendica la modifica dell’articolo 119 della Costituzione, che obbliga lo Stato ad approvare misure per ridurre gli svantaggi tipici dell’insularità, e alla creazione di un Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, con una dotazione di 6 milioni di euro fino al 2025, a cui potranno confluire risorse nazionali ed europee. Inoltre, viene annunciata l’istituzione di una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, finanziata con fondi posti a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere. Del Deo, infine, sottolinea l’importanza di lottare per gli interessi delle isole minori e per garantire l’eguaglianza tra tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza geografica.

Il comunicato di Del Deo

“Francesco Del Deo: “Abbiamo centrato una battaglia storica per le isole minori Italiane, che finalmente potranno avere una voce concreta in Parlamento. Una battaglia che porta la firma di alcuni parlamentari che hanno accolto anni di battaglie dell’Ancim, che mi onoro di rappresentare. Dopo aver ottenuto, grazie ad una modifica dell’articolo 119 della Costituzione, il pieno riconoscimento del principio di eguaglianza tra gli isolani e i cittadini della terraferma (sulla scorta di un obbligo costituzionale che obbligherà lo Stato ad approvare misure volte a ridurre gli svantaggi tipici dell’insularità), nelle ultime ore abbiamo compiuto un passo in avanti importantissimo.

Infatti, questa legge di bilancio permetterà alle isole di accedere a ulteriori risorse: in particolare, grazie ad un emendamento approvato presso la Commissione bilancio, verrà istituito un Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, recante una dotazione di 6 milioni di euro fino al 2025, a cui potranno confluire risorse nazionali ed europee, così da contrastare gli svantaggi derivanti dall’insularità. Tuttavia, al netto di queste risorse (che andranno assolutamente incrementate, e per questo l’Ancim vigilerà attentamente) il dato realmente positivo è l’istituzione di una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, finanziata con fondi posti a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere. Pertanto, come Presidente Ancim, non posso che ringraziare i parlamentari che hanno approvato questa proposta emendativa, dimostrando ampia sensibilità per le nostre isole.

L’auspicio è di poter sempre trovare al nostro fianco un’ampia maggioranza parlamentare, che possa portare avanti gli interessi delle isole minori, non arretrando di un centimetro e al netto di ogni colore politico. Dal canto nostro, continuerà il nostro impegno, affinché non ci siano più cittadini di serie A e di serie B. Rinnovo gli auguri ai cittadini dell’isola d’Ischia e delle isole minori.”

Nel merito è intervenuto anche il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale: “L’ANCIM ha centrato un risultato importantissimo, destinato ad entrare nella storia: l’istituzione di una Commissione parlamentare che darà voce, in sede istituzionale, alle esigenze delle isole, cui si aggiungono degli stanziamenti per far fronte alle problematiche insulari (un tesoretto non gigantesco, ma sicuramente un primo passo importante). Come componente del Direttivo ANCIM (per la Campania) non posso che ringraziare il Presidente Francesco De Deo e quanti si sono prodigati per portare nelle Aule parlamentari le battaglie della Comunità isolane. I provvedimenti legislativi a sostegno della nostra zona disagiata prima, e la modifica della Costituzione (all’articolo 119) dopo, unitamente a questi ultimi provvedimenti disciplinati con la Legge di Bilancio, ci lasciano ben sperare per il futuro. Negli ultimi anni l’ANCIM ha compiuto un lavoro eccezionale: mai prima d’ora s’era vista un’attenzione e una sensibilità verso le isole minori: da tempo aspettavamo dei provvedimenti statali volti a colmare il disagio tra le isole e la terraferma, disagi che solo chi vive sulle isole conosce. La nostra insistenza, la nostra battaglia, la nostra perseveranza è stata premiata, e di questo non possiamo che ringraziare il Presidente Del Deo. Pertanto, rinnovo alle Comunità isolane gli auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo, che dovrà vederci protagonisti in positivo: che questo 2023 ci dia sempre più la salute necessaria a centrare 1000 di questi obiettivi!”