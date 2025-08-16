sabato, Agosto 16, 2025
Isole 3. Questa non è un’isola

Redazione Web
Redazione Web
La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Per far entrare tutto questo in una fotografia occorreva conquistare un’abilità tecnica straordinaria (…). Esaurite tutte le possibilità, nel momento in cui il cerchio si chiudeva su se stesso, Antonino capì che fotografare fotografie era la sola via che gli restava.
I. Calvino, L’avventura di un fotografo, 1958

Se sono stato cacciato da un Paradiso, come posso darne notizia?
I. Hamdis, Diwan, XI sec.

Per ogni isola vale la metafora
della nave: vi incombe il naufragio.
M. Sgalambro, Teoria della Sicilia, 1994

René Magritte, pittore surrealista, chiamato “saboteur tranquille” per la capacità d’insinuare dubbi sul reale attraverso la sua accuratissima tecnica, nel 1928 dipinge la tela qui raffigurata, “Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa)”, simbolo dell’enigma dell’arte. Il messaggio è semplice: non si tratta di un oggetto ma della sua immagine.
Anche l’altra immagine non è una foto ma un’opera di Ivan Pili, musicista, compositore e artista cagliaritano. Frutto di raffinate tecniche di iperrealismo, capace, cioè, di andare “oltre” la fotografia, le figure che Pili dipinge con estrema facilità non sono oggetti – per quanto assai realistici – ma, anche qui, solo la loro immagine.
A Ischia le coltivazioni hanno disegnato nel tempo il testo del paesaggio e di uomini e cose che lo abitano. Un territorio giunto a un avanzato stato di crisi per un diffuso, irresponsabile atteggiamento, teso a salvaguardarne e a promuoverne la sola immagine. Che così finisce per nascondere e trascurare ferite vere con effetti disastrosi come quelli dell’alluvione del 2022. L’immagine (seducente ma falsa) del mare pulito e dell’isola sicura attrae i turisti ma allontana la soluzione dei problemi. Perché pulire il mare, realizzare depuratori, intervenire sul dissesto idrogeologico se riusciamo a vendere l’immagine del mare pulito, di un’isola non inquinata, di un rischio frane circoscritto e trascurabile?
Vendiamo l’immagine! Non Ischia!
La crisi è tanto più grave quanto meno è percepita: una condizione strutturale difficile che richiede interventi urgenti, seri e responsabili. Sull’isola stavolta! Non sulla sua immagine!
Il naufragio incombe!

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

