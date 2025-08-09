sabato, Agosto 9, 2025
Isole 2. Coltura, cultura, culto, comunità

Redazione Web
La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Per benedire questo paese, le sue vendemmie e gli uomini
che lo chiamano casa loro: sebbene non sempre si possa ricordare esattamente perché si è stati felici, non ci si dimentica d’esserlo stati.
W. H. Auden, Addio al Mezzogiorno, 1958

Via via
Vieni via di qui
Niente più ti lega a questi luoghi
Neanche questi fiori azzurri
Via via
Neanche questo tempo grigio
Pieno di musiche …
P. Conte, Via con me, 1981
“Abitare” in latino è “in-colĕre” – come in «Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam “incolunt” Belgae» – e riunisce i significati di “coltura”, “cultura” e “culto”.

Quando erano distinguibili, i nuclei di “marevasce” e “marecoppe” mettevano in forma la cultura del costruire la casa in rapporto ai modi di produzione: quella rurale via via cresceva per far posto agli eredi; in quelle dei pescatori trovavano posto i “mestieri”, talvolta perfino le barche.

La costa dettava regole elementari: case prossime al mare, da scrutare prima della partenza per la pesca o per terre lontane; case da cui affacciarsi per attendere il ritorno del pescatore o del marinaio o scorgere l’arrivo del nemico. Dimore insicure. Più protette, quelle dell’entroterra richiedevano fatica non minore: per terrazzare terreni acclivi, recuperarli palmo a palmo, cingerli con muri e segnarne i confini, misurandoli e modellandoli senza strumenti topografici ma con la precisione necessaria a economizzare il lavoro e la perizia di chi conosce il corso del sole, il volgere delle stagioni, il solco delle acque. “Parracine” e “parrocchie” – dall’etimo comune di parà oikia – si incaricavano di cingere le case e di stare in mezzo a loro per i riti sacri.

Poi tanti tenaci “produttori” di un tempo sono diventati “mercanti”. La gente giunge numerosa. “Conviene” acquistare fuori i prodotti della terra, del mare, dell’artigianato: la campagna è abbandonata; gli artigiani sempre più rari; le arti della pesca, povere, non trovano posto tra i giovani. L’isola è diventata oggetto di consumo. Tra noi e chi arriva non c’è più niente da raccontare: gli “ospiti” sono diventati “clienti”!
Ma, di fronte a ciò che si perde, ci prenderemo cura di quel che resta perché custodisca e mostri ancora bellezza? Senza farne “merce” ma valore? E compito comune – “comunità” – per il tempo a venire?

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

