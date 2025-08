Isole 1, Abitare l’isola

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Le isole sono come navi perennemente all’ancora. (…) allorché la Principessa entrò nella caletta di Porto d’Ischia, alla vista dei tenui, scorticati colori pastello delle case intorno, il paesaggio ti parve tanto intimo e soddisfacente quanto il battito del tuo stesso cuore. Nella fretta di scendere a terra inciampai e caddi: mi si ruppe l’orologio. Ciò aveva qualcosa di simbolico, fin troppo evidente: di primo acchito, era chiaro che Ischia non era un posto per la fretta e la furia delle ore. Truman Capote, Ischia, 1949

Abitare significa dare forma a un proprio insediamento attraverso il “coltivare” e l’“edificare”, anche nel loro significato di “aver cura” ed “elevare moralmente”.

Abitare un’isola significa costituire un insieme di relazioni entro un preciso limite. Abitiamo la nostra casa e attraverso il lavoro, lo svago, l’apprendimento, gli scambi, ecc. abitiamo insieme molti luoghi la cui “estensione” è in rapporto ai rapporti che ciascuno instaura, alla latitudine del loro campo spaziale. L’essere luogo di ospitalità ne dilata i margini e ne informa la coscienza collettiva. Essa, all’interno del limite fisico, “si raduna”: l’esperienza condivisa del suo paesaggio – fisico e di relazioni – ne fa un comune domicilio. Ma «il periplo di un’isola è anche il confine del mare», come ci ricorda Wittgenstein.

Il suo carattere si forma nella sua storia specifica, nei processi di modificazione che ne segnano il volto nel tempo. Gli abitanti si riconoscono in uno specifico rapporto con il suo limite. Il senso stesso delle loro radici è legato a questo rapporto: per la prossimità del mare, per l’avvicendarsi della partenza e del ritorno, per le mutevoli variazioni dell’orizzonte marino.

Soglie intermedie, legate allo scambio dei prodotti del mare e della terra, ne scandivano un tempo la geografia. Intorno si dipanava la ragnatela di viottoli, sentieri, stradine, crocevia degli scambi che cucivano gli insediamenti costieri con quelli interni, “marevasce” con “marecoppe”, pescatori e contadini che, anche lungo le coste alte con il “cala cala”, scambiavano con un cestino appeso a una lunga corda i frutti del mare con quelli della terra.

Dovremmo ancora – ma potremo? – “coltivare” quest’isola come si coltiva un’amicizia.