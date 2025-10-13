Isolani esclusi dagli incentivi per veicoli elettrici, richiesta una deroga alla Meloni

I cittadini e le imprese dell’isola d’Ischia, già penalizzati in diversi settori, sono ora vittime di una ulteriore discriminazione. Il recente decreto ministeriale che stabilisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici li esclude di fatto da tale agevolazione non risultando l’isola nelle zone previste per la concessione, ovvero le “Aree Urbane Funzionali”. E questo nonostante si tratti di un territorio disagiato e al contempo di una località a forte vocazione turistica. A rilevare il limite discriminante sono stati gli amministratori isolani, che per una volta si sono immediatamente attivati.

Il Tavolo permanente isolano ha infatti indirizzato una esplicita richiesta di deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La nota è stata firmata dai componenti e rappresentanti dei Comuni isolani: Salvatore Serpico per Forio, Lucio Poerio Iacono per Serrara Fontana, Leonardo Mennella per Lacco Ameno, Adriano Mattera per Ischia e Raffale Di Meglio per Barano, mentre non è indicato il nominativo del rappresentante di Casamicciola Terme.

In premessa si fa riferimento ai contenuti del decreto e agli incentivi previsti e quantificati: «I sottoscritti, nella rispettiva qualità di delegati degli enti locali all’uopo rappresentati, appartenenti al Comitato interisolano Isola d’Ischia, in relazione al decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato in G.U. in data 8 settembre 2025, concernente criteri e le modalità per l’erogazione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici a zero emissioni da parte di persone fisiche e microimprese, rappresentano quanto segue.

Attraverso l’apprezzabile decisione si sono definiti i requisiti, gli importi e le modalità di accesso agli incentivi a fondo perduto per l’acquisto dei veicoli elettrici da parte dei privati e delle microimprese, rendendo disponibili 597.320.000 euro. Ovvero: alle persone fisiche per l’acquisto di un solo veicolo nuovo per trasporto di persone (categoria M1- fino ad un massimo di otto persone oltre al conducente) con prezzo di listino non superiore ai 35.000 euro – IVA ed optional esclusi; alle microimprese per l’acquisto fino ad un massimo di due veicoli nuovi per trasporto di merci fino a 3,5 tonnellate di massa (categoria N1) e da 3,5 a 12 tonnellate di massa (categoria N2) con un massimale di 20.000 euro per veicolo. Gli incentivi per le microimprese coprono fino al 30 % del prezzo di acquisto, IVA esclusa, e sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediantecompensazione con il prezzo d’acquisto, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato “de minimis” alle PMI.

Per le persone fisiche sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali od europei. L’incentivo è riconosciuto ad un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a: 11.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’Area Urbana Funzionale (AUF) ed abbia un ISEE inferiore o pari a 30.000 euro; 9.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’Area Urbana Funzionale (AUF) ed abbia un ISEE superiore a 30.000 euro, ma inferiore o pari a 40.000 euro.

Per le persone fisiche e le microimprese la possibilità di usufruire degli incentivi è subordinata: alla rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato fino alla Categoria Euro 5; all’intestazione del veicolo rottamato da almeno sei mesi alla persona fisica o al titolare della microimpresa che procede alla prenotazione dell’incentivo; all’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi; alla validazione dell’incentivo presso un venditore autorizzato entro 30 giorni dalla generazione del voucher».

I NUMERI DELLA TRANSIZIONE ELETTRICA SULL’ISOLA

Quindi si arriva alla “nota dolente”: «Tuttavia, altro requisito indispensabile ai fini della erogazione dell’incentivo, consiste nella limitazione territoriale, in quanto possono richiedere l’incentivo esclusivamente le persone fisiche e le microimprese che hanno rispettivamente la residenza o la sede legale in un’Area Urbana Funzionale (AUF). Per Area urbana Funzionale si intende la città e la zona urbana ad alta densità abitativa, indipendentemente dai confini amministrativi dei Comuni, in cui si verificano flussi di pendolarismo giornaliero».

Qui il Tavolo evidenzia da subito come l’assenza di tale requisito porti ad una esclusione che cozza con la realtà isolana: «Ebbene, con la limitazione territoriale previste con il decreto de quo, i residenti dell’Isola d’Ischia sono stati esclusi in radice dalla possibilità di ottenere gli importanti incentivi previsti dalla norma.

Giova significare che Ischia, con circa 60.000 residenti e oltre 1 milione di turisti annui, ha un parco circolante stimato in circa 60.000 veicoli su un territorio di soli 46 kmq. La densità di traffico e l’alta vocazione turistica rendono la transizione elettrica cruciale per ridurre emissioni, rumore e inquinamento atmosferico».

Numeri alla mano, si riferisce come l’isola stia massicciamente aderendo alla transizione elettrica: «Durante la campagna di incentivi sulle auto elettriche del 2024, le immatricolazioni di auto elettriche hanno raggiunto livelli eccezionali: o Lacco Ameno: 67% del totale nuove immatricolazioni o Barano d’Ischia: 41% del totale nuove immatricolazioni Queste percentuali, ben superiori alla media nazionale, dimostrano la forte propensione degli isolani verso la mobilità sostenibile, quando adeguatamente incentivata. Attualmente l’isola dispone di 7 colonnine fast operative, con ulteriori 6 super fast in fase di installazione, in grado di garantire autonomia e continuità di servizio sia ai residenti che ai turisti».

GLI IMPATTI POSITIVI

I rappresentanti dei Comuni elencano quindi i benefici di tale transizione, che però rischia di essere condizionata dalle ripercussioni negative della esclusione dagli incentivi: «Non vanno sottaciuti gli impatti positivi attesi quali: Ambientali: riduzione delle emissioni di CO₂ e NOx in un territorio fragile e densamente abitato. Turistici: maggiore attrattività dell’isola come destinazione “green”. Economici: minori costi operativi per residenti e operatori locali (noleggio, taxi, trasporto pubblico). Energetici: progressiva indipendenza dai carburanti fossili importati, che tra l’altro sull’isola risentono di un forte incremento economico derivante dal trasporto».

La nota si conclude con una richiesta forte e determinata ala premier Giorgia Meloni e al ministro Pichetto Fratin: «Quanto sopra premesso, gli istanti n.q., nello accertare che le limitazioni previste di cui al decreto in discussione penalizzano un territorio che ha già dimostrato di poter diventare modello nazionale di transizione ecologica, anche alla luce delle tipiche caratteristiche territoriali ed antropologiche di un luogo già riconosciuto come “disagiato”, chiedono una deroga affinché anche i cittadini residenti territorialmente sull’isola d’Ischia, benché formalmente esclusa dalla cd. Area Urbana Funzionale, possano, secondo criteri di eguaglianza sostanziale, beneficiare degli incentivi previsti per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali».

L’iniziativa è stata presa, e questo è già un dato positivo. Ora non resta che attendere l’esito.