Isolane, tra cinque giorni la verità

Una volta che il CONI si è chiamato “fuori”, decretando l’Eccellenza campionato di interesse nazionale per la correlazione con l’attività interregionale della LND, tocca alla Federcalcio dare il “via libera” oppure mettere la parola fine sulla stagione di oltre cinquecento società, senza contare quelle delle categorie inferiori. Tuttavia i club di Promozione, Prima Categoria e via discorrendo, settori giovanili compresi, da settimane sono al corrente che per loro le possibilità di riprendere sono ridottissime, rasentando lo zero. Nel primo appuntamento post assemblea elettiva, che si svolgerà venerdì 5 marzo, il rinnovato consiglio federale dovrà approvare l’autorizzazione per consentire ai vari comitati regionali di cambiare il format in corso d’opera. Ma è certo che nel corso della seduta mattutina in videocall, sarà dibattuto anche il “come” riprendere l’attività, poiché il nocciolo della questione ruota attorno al sostegno economico che i club reclamano per i tamponi e le sanificazioni. Come più volte scritto, ci sono in ballo almeno cinque milioni di euro che dovrebbe garantire il governo. E nel frattempo non c’è un interlocutore diretto visto che il nuovo premier Draghi non ha previsto il ministro dello Sport e, almeno finora, nemmeno un sottosegretario a cui rivolgersi. Il consiglio federale si svolgerà in video conferenza. Il punto all’ordine del giorno decisamente più atteso è quello relativo all’«attività dilettantistica: determinazioni in merito alle competizioni della stagione sportiva 2020/2021». Se arriveranno indicazioni precise per la LND, i vari comitati si metteranno all’opera, con qualcuno che ha già predisposto il da farsi. Dunque per le isolane altri cinque giorni di attesa. L’inattività di Ischia, Real Forio e Barano è arrivata a quattro mesi e mezzo…

«SIAMO SUL PEZZO» – Intanto il consigliere federale per la LND, Maria Rita Acciardi, in una intervista al “Corriere Adriatico”, ha tracciato la mappa del possibile ritorno in campo dell’Eccellenza. «Dopo il Consiglio Federale, bisognerà convocare il Direttivo LND in tempi brevi per impartire le linee guida e questo non sarà un problema per il presidente Cosimo Sibilia. Abbiamo dimostrato di essere sul pezzo. Poi ai Comitati regionali sarà demandato il compito di stabilire le modalità di svolgimento, il format, le date, i play-off e gli eventuali play-out. Noi cercheremo di limitarci a fornire una data orientativa di chiusura della stagione in cui dovranno essere comunicate le vincitrici». La Acciardi parla di eventuali play-out perché nel comunicato post-consiglio direttivo della LND, si leggeva specificamente di blocco delle retrocessioni, finanche la possibilità di conservare la categoria da parte dei club che si rifiutassero di riprendere la via del campo. «Voglio usare il condizionale, perché le tappe previste vanno completate tutte correttamente. L’auspicio resta quello di riprendere l’8 marzo gli allenamenti con un protocollo sanitario e i contributi alle società. Nel giro di poco, ipoteticamente nei successivi dieci giorni, bisognerà stabilire il format e tra fine marzo e inizio aprile fissare la ripresa dell’Eccellenza. Viviamo in un clima difficile – spiega il consigliere federale – a la volontà di riprendere c’è ed è stata manifestata. Dobbiamo andare in questa direzione». Covid-19 permettendo…

S.M.