Isolane nel gironcino con le casertane?

Un girone praticamente perfetto, racchiudendo in un ristretto novero le tre squadre isolane e le tre casertane.

Tre e non quattro perché, a differenza di Albanova, Mondragone e Maddalonese, il Marcianise ha rinunciato a proseguire la stagione. «Hanno portato via anche le lavatrici dallo stadio, segno inequivocabile che il campionato da queste parti è finito da tempo», riferisce chi di calcio in zona ne mastica da anni.

Dunque potrebbe davvero materializzarsi l’ipotesi di vedere Ischia, Barano e Real Forio insieme alle squadre di Terra di Lavoro, soprattutto se il presidente regionale Zigarelli confermerà il criterio geografico. A qualche dirigente di società, il numero uno del Comitato Campano ha garantito che le modalità basilari per la composizione dei raggruppamenti non cambieranno. Resta da capire i mini-gironi da quante squadre saranno composti. Da cinque (numero minimo), sei o sette? Quasi tutto dipende dal numero dei club che si aggiungeranno ai ventotto che dall’altro ieri hanno confermato la volontà di riprendere. C’è la possibilità che uno o due gironi possano contenere una squadra in più e che dunque ai due turni infrasettimanali già annunciati da Zigarelli, se ne potrebbe aggiungere qualche altro. Ma in un modo o in un altro il comitato regionale una soluzione deve prenderla, fermo restando che la seconda fase pure dovrà essere snella per chiudere la stagione entro il 30 giugno. Infatti, non si potrà “sforare” per una decina di giorni nel mese di luglio, come invece era stato assicurato fino a qualche settimana fa dal presidente Sibilia. Dal punto di vista logistico, è un bene per le società isolane, che hanno tantissimi problemi in più rispetto a quelle continentali, considerato che andranno incontro all’inizio della stagione turistica che, indipendentemente dallo stato della pandemia, comunque tiene impegnati tantissimi calciatori che in molti casi dovranno rinunciare a disputare le partite in trasferta. Sul giornale di ieri abbiamo parlato dell’addio anticipato di Mazzella che costringerà il Barano a terminare l’annata con un under tra i pali. Il Real Forio potrebbe attingere da società di categoria inferiore per rimpinguare la rosa ed evitare di scendere in campo con un undici completamente formato da giovani in età di lega. Per quanto riguarda l’Ischia, Monti ha la fortuna di avere una rosa abbastanza ampia (tuttavia più di un calciatore lamenta qualche problema fisico che non dipende dall’attività sportiva), anche se bisognerà valutare come reagirà l‘intera rosa dopo sei mesi di stop. Perché se è vero che l’Eccellenza campana riprenderà non prima dell’11 aprile, sarà tale il lasso di tempo trascorso dal famoso derby col Barano, noto non tanto per il risultato del campo ma per le conseguenze in chiave pandemica che derivarono nel team bianconero, con la rinuncia forzata da parte dell’Ischia alla gara interna con l’Albanova. A proposito della forte compagine di Casal di Principe. Con ogni probabilità ritornerà nel suo stadio, uno “Scalzone” rimesso a nuovo, con un tappeto erboso installato tre mesi fa. La rosa a disposizione di mister De Michele non è cambiata, dunque in un gironcino con l’Ischia di sicuro sarebbe una bella lotta. Stesso discorso per la Maddalonese che pur presenta un roster di tutto rispetto (lo dimostrò nelle poche partite giocate tra settembre e ottobre). Una spanna più sotto il Mondragone. Se invece il comitato campano dovesse mescolare le carte, sempre non stravolgendo il criterio geografico, l’Ischia potrebbe ritrovarsi nel mini raggruppamento una o due tra Napoli Nord, Napoli United ma soprattutto Pianura. Se quest’ultima invece dovesse essere inserita nello stesso gironcino di Ischia e Albanova, a quel punto tutta l’attenzione degli appassionati campani si sposterebbe in un’unica direzione, con tutto il rispetto per altre realtà, come ad esempio la Frattese che, seppur depauperata di quasi tutti i migliori elementi (passati alla Puteolana in D), anche per rispetto della memoria del d.g. Andrea Baldi, da poco scomparso, ha dato la propria adesione.