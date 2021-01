IsolaMondo: “Procida capitale della cultura è una opportunità per tutte le realtà insulari

IsolaMondo ha accolto con grande gioia la notizia che l’isola di Procida sarà la capitale italiana della cultura 2022.

È per noi un orgoglio come Italiani, come Isolani e come Mediterranei.

Questo riconoscimento è importante non soltanto per Procida, ma per tutte le realtà insulari, un’opportunità che deve essere da stimolo e da volano per tutti gli Isolani.

Appena sarà possibile riprendere il Mare, la flottiglia di IsolaMondo ritornerà a navigare e farà nuovamente rotta anche sulla bella Procida.