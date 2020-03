Isolamento volontario per tutti. Fate un gesto di buon senso

L’aspetto più complicato di questa emergenza è quello delle norme. Noi di Ischia, in Italia, abbiamo iniziato il festival delle ordinanze folli e senza senso con quella, razzista, dei sindaci che vietano l’ingresso ai lombardi e ai veneti firmata il 23 febbraio. Passano i giorni e sia il governo centrale sia quello nazionale si esibiscono in un valzer di norme che dicono tutto e il contrario di tutto.

Ma veniamo a Ischia. Il problema che in queste ore si sta affrontando e che, ancora una volta, vede i sindaci non prendere posizione e fare come il fatto non fosse il loro, è il rientro a Ischia di molti cittadini che avevano deciso di trascorrere questo periodo dell’anno all’estero per lavoro. Una gran parte di cittadini, infatti, sono provenienti dalla Svizzera ora che hanno chiuso la maggior parte degli hotel. Or bene, proveremo a fare un po’ di chiarezza, ma è un’impresa ardua.

Ad oggi, sembra che non ci sia nessun vincolo o obbligo per quanti rientrano dalla Cina o dal qualsiasi altra parte del mondo di scegliere l’isolamento volontario o comunicare alle istituzioni il proprio rientro.

L’obbligo della quarantena fiduciaria con conseguente denuncia o autodenuncia riguarda, come è scritto nell’ordinanza di De Luca a «tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia». La comunicazione «di tale circostanza va fatta al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente». Viene richiesto di «in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione».

Il premier Conte non ha cancellato la famosa zona rossa ma ha solo allargato le norme attivate per quella zona a tutto il territorio nazionale. Ma c’è un ma.

Nessuno vieta e, magari, tutti lo consigliamo agli amici che tornano dalla Svizzera di scegliere, loro, autonomamente, un isolamento volontario. Una scelta di buon senso, di senso di responsabilità collettiva e di rispetto, soprattutto, per quanti vivono questi giorni con paura e con una forma di psicosi, a tratti, eccessiva nonostante la giusta dose di prudenza.