Isolamento e disagi: la crisi dei trasporti marittimi sulla tratta Napoli-Ischia. La lettera

Il racconto in prima persona di una ordinaria disavventura tra Molo Beverello e Porta di Massa: La serata del 16 dicembre si è trasformata in un emblematico esempio di quanto possa essere precario e inefficiente il sistema di trasporto marittimo da e per la nostra isola. Quello che doveva essere un normale viaggio si è trasformato in una prova di resistenza e pazienza per i passeggeri, tra cui io stesso, a causa di una serie di disguidi e ritardi.

La vicenda ha avuto inizio alle 19:00, quando la biglietteria Caremar ci ha informato che la partenza dell’aliscafo era prevista regolarmente per le 20:05. Tuttavia, alle 19:30 si è scoperto che la partenza avrebbe subito un ritardo di 30-35 minuti. Ma la situazione ha preso una svolta peggiore quando, poco dopo, alle 19:55 è stato annunciato che l’aliscafo non sarebbe partito affatto.

In seguito a questo caos, ci è stato restituito il costo del biglietto e ci è stato detto di recarci al molo Pisacane per prendere l’ultimo traghetto delle 21:55. Questo spostamento è stato reso ancora più difficile dalla mancanza della navetta, assente dopo le 20:00.

Tra noi viaggiatori, c’erano circa 30 persone, tra cui un individuo con stampelle, persone anziane e donne con bambini. Abbiamo dovuto affrontare il trasferimento tra i due moli a piedi, in una situazione che definirei disumana. Non c’era assistenza, nessuna misura di sicurezza o personale di supporto. Siamo stati lasciati soli, trattati con indifferenza e disprezzo, più come oggetti che come persone.

Per aggravare ulteriormente la situazione, Alilauro, l’altra compagnia operante sulla stessa tratta, ha deciso di sospendere le sue corse, come troppo spesso accade. Questa pratica ricorrente aumenta l’isolamento della nostra isola e mette a dura prova chi dipende da questi servizi.

Questa caotica serata è solo l’ultima manifestazione di un problema ben più ampio e radicato. È evidente che il sistema attuale non è in grado di fornire un servizio di trasporto marittimo affidabile. Questa situazione non solo inficia la qualità della vita dei residenti e dei viaggiatori ma minaccia anche l’economia locale, in particolare il settore turistico.

La soluzione potrebbe risiedere nell’introduzione di nuovi armatori, che possano offrire alternative e stimolare un miglioramento generale del servizio. È ormai tempo che le autorità competenti intervengano con decisione per garantire un servizio di trasporto marittimo all’altezza delle esigenze della popolazione.

In conclusione, la notte del 16 dicembre dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti: è imperativo agire ora per prevenire ulteriori disagi e per assicurare che l’isola non rimanga tagliata fuori da un mondo sempre più connesso e dinamico.

Un vostro lettore