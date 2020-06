Isola-donna: il nuovo progetto grafico dell’illustratrice Rosaria Di Costanzo

Elena Mazzella | E’ un omaggio appassionato alla nostra isola il progetto grafico di Rosaria di Costanzo che celebra i valori monumentali e paesaggistici per i quali i sei comuni isolani si distinguono. “L’Isola è donna” attraverso sei bellissimi bozzetti esalta ed esprime le bellezze e le unicità per le quali la nostra isola d’Ischia, perla del golfo di Napoli, si distingue tra le mete turistiche di tutto il mondo.

Definita l’isola dell’eterna giovinezza sin dai primi anni cinquanta, la nostra isola ha da sempre affascinato gli avventori che la scoprivano quasi per caso. In un articolo pubblicato sul giornale malese “Malay Mail” il giornalista e scrittore Henry Tody la descrive come un’isola paradisiaca: “Nel corso dei miei viaggi – scriveva – mi è accaduto di scoprire un’isola paradisiaca: è l’ombrosa Ischia, vigile sentinella del Golfo di Napoli. Una grande attrice americana mi aveva detto che è così bella da viverci tutta la vita. Sono pienamente d’accordo con lei!”.

Ebbene, sono le stesse bellezze di questa isola paradisiaca, oggi come allora, che si riflettono nelle fattezze femminili interpretate dalla nostra illustratrice, in cui le donne diventano custodi e garanti della magnificenza dell’Isola.

Il progetto, per il quale ogni lunedì viene edita una nuova illustrazione (oggi è statapubblicata l’ultima), illustra sei donne (una per ogni comune isolano) che sorreggono, abbracciano e proteggono i simboli culturali e paesaggistici dell’isola. Simboli noti in tutto il mondo interpretati da Rosaria come gioielli o accessori che ne impreziosiscono la figura.

Rosaria Di Costanzo, la talentuosa illustratrice ischitana, dopo la laurea in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha proseguito i suoi studi alla Scuola Italiana di Comix.

Ha una grande passione per la cancelleria in genere e ama tutto ciò che è arte dal colore alla pittura fino al lettering, alla grafica digitale e all’artigianato. Quest’ultimo amore le è stato trasmesso dalla madre, infatti oltre al mondo dell’illustrazione si dedica all’arte del ricamo.

Lavora su commissione come artista freelance e gestisce una pagina instagram dove carica i suoi lavori (rosariadcostanzo).

Collabora al blog “Trail The Whale / il viaggio – la scrittura – il meraviglioso” (“segui la balena”, o meglio ancora “sulla rotta della balena”) un progetto di Alessandra Vuoso che ha voluto coinvolgere due brave collaboratrici ischitane, per promuoverne progettualità e professionalità.

“Come per le balene anche per noi il fine del viaggio si nasconde oltre il punto di arrivo. Dove si annodano le trame dei racconti da narrare per rivelare percorsi e scorciatoie, e per creare l’immanente desiderio di partire.”

Il sito TTW è dunque uno scrigno che racchiude racconti, storie e immagini della bellezza che ci circonda, di viaggi lontani e vicini, di giorni extra-ordinari. Una sezione – “L’Isola che c’è” – è interamente dedicata a Ischia, isola di origine della Vuoso, della Di Costanzo e di Carolina Mattera, anch’ella collaboratrice di TTW e curatrice della rubrica #Leggiamostrega dedicata al Premio Strega 2020.

Proprio grazie a questo blog che unisce le passioni per la lettura, i viaggi e le immagini, nasce il progetto “Isola-donna”.

Durante la quarantena, mentre il mondo si fermava prendeva corpo l’idea di dare vita, come in una rinascita, ad una nuova immagine metastorica della nostra isola, che da un lato veniva costretta a vivere nel silenzio e nel distanziamento sociale, dall’altra si lasciava guardare e interpretare nelle sue verità e unicità più profonde, nelle sue bellezze monumentali e nei suoi paesaggi.

In modo quasi naturale e convenzionale le isole vengono collegate alle donne. Anzi, le isole sono donne.

In questa prospettiva RDC – questa la firma di Rosaria – ha voluto interpretare, utilizzando sei diversi profili, corrispondenti ai sei comuni isolani, la poliedrica e simbolica immagine dell’isola donna.

Sei donne, una per ogni comune isolano, tutte da scoprire, che sorreggono, abbracciano, proteggono i simboli culturali e paesaggistici dell’isola. Questi simboli sembrano, anzi, impreziosirne le loro figure come gioielli o accessori.

La prima illustrazione, pubblicata sul blog “Trail The Wail” lo scorso 11 maggio, raffigura una donna-regina i cui capelli rappresentano il nostro azzurro mare sul quale troneggia, a mo’ di corona, la nostra sentinella avanzata, il Castello Aragonese, simbolo di Ischia per eccellenza.

Una splendida fata dai capelli neri corvini costellati di stelle, è la protagonista della seconda illustrazione dedicata al comune di Lacco Ameno. Essa si rende custode del simbolo per eccellenza di questo luogo “ameno”, il Fungo, quasi a volerne proteggere l’antica leggenda ad esso legata.

Si narra infatti di un fanciullo ed una fanciulla che troppo presto si amarono e vollero fuggire insieme nell’immenso mare. Purtroppo per loro il fato fu inesorabile: perirono insieme e la natura, affranta, eresse loro nel mare un tumulo, il Fungo, che sotto l’alcova della sua ombrella veglia ancora il riposo dei due giovani.

Il comune di Forio è il protagonista della terza immagine che vede rappresentata una donna dall’aria fiera che ostenta la chiesa del Soccorso come unico gioiello. Lo sfondo è il colore verde, inno al famoso raggio verde, il leggendario fenomeno naturale che è possibile ammirare alle ultime luci del tramonto in particolari condizioni atmosferiche.

La donna raffigurata nella quarta uscita racchiude in un’immagine moda, mare e architettura dedicata al comune di Serrara Fontana, celebrando il suo simbolo per antonomasia: il caratteristico borgo marinaro di S.Angelo.

Arriviamo alla penultima immagine dedicata al comune di Barano. Esso illustra una bellissima donna con grappoli d’uva a mò di corona e con una giara di terracotta tra le mani dalla quale fuoriescono le acque miracolose della sorgente di Nitrodi, le terme più antiche dell’isola già note ai tempi dei romani.

L’ultima, ma non ultima illustrazione, dedicata al comune di Casamicciola Terme, è un inno al comune del benessere per eccellenza, grazie alla presenza di vari tipi di rinomate acque minerali.

Ammirando i sei profili donna, chiediamo a Rosaria quale futuro avrà questo progetto grafico:

“Sta maturando l’idea di tradurre queste creazioni in prodotti editoriali, in particolare le cartoline, perché è un modo per recuperare la scrittura e la comunicazione fisica in un rapporto più “caldo” fra le persone. Un prodotto vintage che amiamo, collezioniamo e che ci piacerebbe vedere di nuovo al centro dell’interesse della gente. Anche altri progetti bollono in pentola, ma questa è un’altra storia!”.

Per continuare a scoprire i progetti di queste talentuose ragazze ischitane basta seguire il sito www.trailthewhale.com