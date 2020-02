Isola divisa in due. L’ordinanza dei lavori e dello stop alla circolazione di Via Angelo Migliaccio

Si comunica che da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 è disposta la chiusura totale al traffico veicolare, sia diurna che notturna, della via Angelo Migliaccio (ex S.S. 270) dal Km 8+500m al Km 9 (cosiddetta “Curva dei sanpietrini”), per consentire i lavori di messa in sicurezza della rete stradale.

I pullman EAV garantiranno i collegamenti sino alle estremità della chiusura, per poi fare inversione di marcia. Ci scusiamo con la Cittadinanza per i disagi, ma ricordiamo che i detti lavori – intervenendo sul fondo stradale – consentiranno di eliminare una potenziale fonte di pericolo, attraverso la rimozione dei cubetti in pietra vesuviana attualmente esistenti.









L’ORDINANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE



Premesso che il territorio comunale è interessato da lavori di messa in sicurezza della rete stradale; Visto il nulla osta rilasciato, all’uopo, dalla Città Metropolitana di Napoli, recante prot. n. 0087744 del 21.05.2018; Considerato che, nell’ambito dei detti lavori, all’esito di un incontro svoltosi in data 05.02.2020 con il Sindaco del limitrofo Comune di Serrara Fontana e la società di trasporto pubblico EAV S.r.l., è stata concordata la chiusura totale al traffico veicolare, sia diurna che notturna, da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020, salvo deroghe da disporsi con nuovo provvedimento, della via Angelo Migliaccio (ex S.S. 270) dal Km 8+500m al Km 9, come da planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; Dato atto che, con nota recante prot. n. 810 del 05.02.2020, è stata comunicata la detta chiusura alla Città Metropolitana di Napoli, che non ha formulato provvedimenti/comunicazioni di diniego; Ritenuto opportuno, pertanto, anche al fine di tutelare la pubblica incolumità, disporre la chiusura del tratto di strada in questione come sopra specificato;

ORDINA per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, quanto di seguito indicato: da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020, salvo proroga da disporsi con nuovo provvedimento, è disposta la chiusura totale al traffico veicolare, sia diurna che notturna, della via Angelo Migliaccio (ex S.S. 270) dal Km 8+500m al Km 9, come da planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

la Ditta “Murziello Costruzioni e Pitturazioni di Antonio Mendella”, esecutrice dei lavori, dovrà predisporre apposita segnaletica di cantiere secondo le normative vigenti e, in particolare, il D.M. 10 luglio 2002 ed il D.M. 4 marzo 2013, garantendo altresì il passaggio pedonale.