Isola chiusa in prima serata in diretta tv. Fazio: “Non si può mettere piede a Ischia?” De Luca: “Assolutamente sì”

Gaetano Di Meglio | Domenica sera, poco dopo le ore 22.00, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca è stato ospite, in videoconferenza, all’interno della trasmissione di attualità “Che tempo che fa” in onda settimanalmente su Raidue e condotta da Fabio Fazio. Un collegamento molto atteso in cui sono state poste varie domande al Governatore, tra cui una che ha visto l’isola di Ischia protagonista. In negativo, ovviamente.

Fabio Fazio, in modo diretto, ha chiesto se fosse vero che, “oltre alla sua preoccupazione per coloro che arrivano dal Nord, riguardo Ischia si è letto che non si può proprio andare, che non si può mettere piede a Ischia. E’ così?” De Luca, prontamente, ha ribadito “Assolutamente sì” e ha poi aggiunto alcune delle misure messe in atto in questa Fase 2 dalla Regione Campania, inclusi incentivi ai residenti, agli imprenditori e dipendenti e i controlli riguardo la mobilità che in queste ore sta interessando anche la nostra Regione con un numero, ragguardevole, di rientri. Un passaggio in prima serata, con tanto di battage pubblicitario social che ha costruito l’idea malsana ed errata che Ischia non sia raggiungibile e che esista un divieto esclusivo per l’isola.

Una notizia sbagliata, una fake news che danneggia il nostro turismo in maniera particolare. La mobilità tra regioni è vietata in tutta Italia e non solo verso l’isola d’Ischia. L’ipotetico blocco invocato da De Luca è valido anche per Procida e per Capri però, manco a farlo apposta, solo Ischia viene fuori dal dibattito televisivo. Parlare di turismo, di ripresa e di rilancio dovrebbe essere una priorità per tutti. Eppure, da ieri sera, il silenzio istituzionale più profondo. Le spalle girate dei sindaci e degli imprenditori alla reputazione della nostra destinazione è la conferma che questa classe dirigente non è capace di rappresentarci.

Quando il 27 febbraio, in piena emergenza il governatore De Luca dichiaro che c’era un calo del 40% delle prenotazioni a Capri si scatenò la rabbia caprese contro lo sceriffo. “Smentisco nella maniera più assoluta che a Capri si sia registrato un simile calo delle prenotazioni alberghiere per la prossima stagione” furono le parole del leader degli albergatori. “allo stato attuale non risultano flessioni nelle prenotazioni e che l’isola è pronta ad affrontare la prossima stagione turistica nel migliore dei modi, mantenendo alta l’attenzione sull’emergenza che sta preoccupando l’Italia con l’adozione di tutte le misure senza creare psicosi e inutile allarmismo” le parole, invece, del sindaco Marino Lembo.

Così, mentre l’Italia pensa alla “fase 2” e alla riapertura, Ischia si trova ad essere l’unica destinazione turistica ad essere “chiusa” mediaticamente dal suo stesso governatore. E stiamo zitti.