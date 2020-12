ISKIAH BOOM BOOM – il nuovo long drink targato Il SudPlus!

Il 21 dicembre 2020 l’agenzia di comunicazione Officina Mirabilis e l’aggregator Campanica hanno lanciato la seconda proposta creativa de Il SudPlus, il product & experience design network dal Sud al Plus!

Osservando il trend di comunicazione delle bevande alcoliche, è facile notare che tutti stanno da tempo spingendosi nella mixology, per ampliare il consumo dei propri prodotti.

Con gli amari ci si prova e riprova, ma niente risulta convincente e capace di entrare nella cultura di massa. È, in effetti, difficile inserire un amaro in un cocktail senza ridurlo a una quantità irrisoria, dato il gusto deciso e la gradazione alcolica di questo genere di prodotti.

Ma vale anche per classici non alcolici dalla forte personalità, difficili da mixare.

La soluzione arriva dal duo creativo Pep Minichino (Campanica) e Vincenzo Notaro (Officina Mirabilis): un long drink fatto con Amarischia e Gassosa Arnone, due storie dal Sud unite nel Plus!

«Quando l’abbiamo immaginato – raccontano i due creativi – ci son venuti in mente il Pastis 51 allungato con l’acqua, servito in quei generosissimi bicchieroni old-fashion-style, e l’esplosiva Tequila boom boom delle peggiori notti brave… Drink da 2, massimo 3 ingredienti considerando la fettina di limone.

Volevamo qualcosa che desse tutto lo spazio che un amaro ha sempre meritato ma che nessuno ha mai osato dargli in un drink. E solo con la Gassosa Arnone il matrimonio ci è sembrato perfetto. Due gusti radicati nella cultura campana – le fascinose botaniche ischitane e l’acqua con limone e bicarbonato degli ambulanti partenopei –, che insieme, ora, possono presentarsi a un pubblico nazionale e oltre, con un appeal fresco e giovanile».

La ricetta depositata da Il Sud Plus è la seguente: versate in un bicchierone old-fashioned abbondante Gassosa Arnone e 1 jigger di Amarischia. Mezza fettina di limone e ghiaccio a vostro piacere. Coprite con il palmo della mano o un fazzoletto e battete 2 volte il bicchiere sul tavolo in modo deciso.

Il risultato è l’Iskiah Boom Boom: nasce digestivo, rinasce aperitivo!

Il progetto segue la mission de Il SudPlus, che intende creare sinergie, ricreare identità, connettere aziende per farsi conoscere e far conoscere le eccellenze del Sud Italia in tutta la Penisola e nel Mondo.

Per concludere, questo drink rientra anche nel progetto di glocal rebranding ISKIAH, operazione di marketing turistico già lanciata da Campanica, Officina Mirabilis e King Goya Travel Magazine, ideata per dare una marcia in più all’Isola d’Ischia sul piano dei mercati internazionali.

PS. Una piccola anticipazione sulle prossime proposte creative de Il SudPlus: nel 2021 ci saranno al centro la pasta, il Vesuvio, il mondo eco-fashion… per rimanere aggiornati, seguite #IlSudPlus su Instagram