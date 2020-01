Isee: la Catena Alimentare diventa “info point” per gli assistiti

La Catena Alimentare Nunzia Mattera, dopo il cambio sede annuncia un nuovo servizio a favore dei propri assistiti. Già da questa settimana, infatti, in occasione della presentazione dei nuovi modelli idee, ci sarà la possibilità di avere assistenza gratuita circa la raccolta della documentazione e le agevolazioni sociali. Già da un paio d’anni, infatti, per riceve le derrate alimentari dall’Associazione ideata da Nunzia Mattera c’è bisogno che gli assistiti presentino l’Isee – indicatore della situazione economica equivalente – una misura necessaria al fine di evitare di prestare aiuto a chi non ha realmente bisogno.