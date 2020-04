Ischitani fuorisede, un progetto tutto ischitano nato in quarantena

Elena Mazzella | In un momento in cui tutti si sforzano ad essere “lontani ma vicini” nasce uno spazio “social” in cui condividere ricordi, emozioni, esperienze di chi, almeno una volta nella vita, è stato o si è sentito “ischitano fuorisede”.

Questo il progetto di Stefania Ristoro ed Emanuela Buono, due cugine ischitane chiuse in case diverse in una Milano in lockdown, costrette a dover stare lontane dalla loro amata isola e dai loro affetti.

Nonostante ciò non permettono allo sconforto, derivato dalla lontananza da tutto ciò che hanno di più caro, di prendere il sopravvento. Fanno in modo che l’effetto nostalgia possa dare i suoi frutti, usando i social come via di interconnessione globale. E così prende vita lo spazio virtuale dedicato agli Ischitani Fuorisede, un progetto nato in un tanto noioso quanto creativo pomeriggio dei primi giorni di quarantena durante una conversazione telefonica che ha attivato le vene artistiche delle due ragazze, una legata al mondo del teatro e della formazione, l’altra al social e al benessere.

La loro testimonianza, raccolta dalla nostra testata in esclusiva, rappresenta ed incarna l’esperienza di centinaia di “ischitani fuorisede” che purtroppo ancora per molto non potranno ricongiungersi ai luoghi d’appartenenza ma soprattutto ai loro cari, alle loro origini e alle loro tradizioni.

Stefania Ristoro, partita dall’isola sette anni fa per rincorrere i suoi sogni e le sue aspirazioni, ci racconta la sua esperienza personale:

“Mi sono allontanata da Ischia nel 2013. Considero quella partenza come una ri-partenza personale, determinante di una vera e propria rinascita. Milano mi ha accolta, è qui che ho incontrato il teatro, lo psicodramma, è qui che ho sentito di poter nutrire le mie radici, ma da quelle no, non mi ci stacco, è da lì che si parte.

Mi aspettavo diverse cose da questo 2020, non proprio una pandemia globale.

Inizialmente, avevo l’impressione di essere una delle poche persone realmente spaventate da quello che sarebbe potuto accadere. Poi il crollo, hanno chiuso tutto. Quarantena. Paura.

Settimane trascorse tra lezioni di teatro online, sirene di mille ambulanze, ore di sonno immaginarie, momenti di panico e un forte bisogno di continuare a rimanere connessi, in tutti i sensi. Da questo motore creativo, nasce “Ischitani Fuorisede” che ovviamente comprende anche le “Ischitane”! Così abbiamo portato la nostra attenzione nel mettere maschile e femminile all’interno dei nostri contenuti.

Ho scelto di rimanere a Milano, sento di aver fatto bene. Mamma per Pasqua mi ha pure spedito le fave e i piselli della nostra terra.”

Anche l’esperienza di Emanuela Buono, trasferitasi cinque anni fa nella capitale della Lombardia con una valigia piena di ambizioni, si trova a dover vivere in una città divenuta focolaio per lo scoppio della pandemia che ha colpito il mondo:

“Sono arrivata a Milano nel 2015, con l’ambizione di lavorare nel mondo della comunicazione. Negli anni sono passata dagli eventi, all’ufficio stampa fino ad arrivare ai social, ritrovandomi a raccogliere storie di migliaia di fuorisede in Italia durante la collaborazione con una delle realtà social più conosciute tra i fuorisede del sud, Il terrone fuorisede.

Quest’ultimo anno e la pandemia in corso mi hanno dato modo di riflettere molto sulle priorità della vita e ho scelto di focalizzarmi sul mio benessere. Una scelta che mi ha portato nuovamente sui libri per coltivare la mia seconda passione, il fitness.

Le mie settimane quindi, trascorrevano tranquillamente tra una pagina di anatomia e una videochiamata di famiglia è in quel contesto così inusuale e distante dalla frenesia della vita mondana di Milano che arriva l’illuminazione… E più pensavamo al progetto e più ci sentivamo a casa.

Ma la cosa bella è che ancora prima di nascere, abbiamo trovato chi ha voluto credere in questo progetto. A partire da Lisa Mocciaro, illustratrice isolana che ha dato vita al nostro logo, fino ad arrivare a Glauco Canalis che ci ha detto di utilizzare liberamente uno dei suoi scatti fatto durante le riprese del film Ultras”.

Emanuela e Stefania hanno due vite molto diverse legate da una forte intesa: con la parola “buonite” riescono subito a capirsi quando c’è bisogno. Si sono riviste dopo tantissimo tempo, proprio pochi giorni prima del primo decreto, un incontro che potrebbero definire propiziatorio. Da quel giorno, hanno iniziato a sentirsi costantemente, e si può dire che, se non ci fosse stato il lockdown, non sarebbe arrivata questa urgenza di “mettersi in contatto”.

Una telefonata, un’idea comune e via con la creazione dell’account.

“Ci siamo immaginate di tornare giù a bordo di un aeroplanino di carta, per guardare l’isola dall’alto, ci saremmo accontentate anche solo di guardarla a distanza per poterne percepire il calore, la bellezza. È così quando il senso di appartenenza alla propria terra supera migliaia di chilometri e confini.

La quarantena ci ha spinto ad agire e a prendere posizione, a vivere il “qui ed ora” e a cogliere l’opportunità nel momento giusto. Abbiamo avuto la fortuna di viverla come una possibilità.

Da subito è emersa l’esigenza di raccontarci e di raccontare Ischia in una chiave diversa dal solito, quella del “fuorisede”, tra ricordi, nostalgie, gioie e paure, che solo chi è lontano dalla propria casa e dalla propria famiglia può provare. Soprattutto in un momento faticoso come quello che stiamo vivendo adesso.

Poi abbiamo pensato alle persone che vorremmo riabbracciare, ai luoghi in cui vorremmo essere e alle sensazioni che vorremmo provare, ed ecco che tutto ha iniziato a prendere forma”.

Ischitani fuorisede si rivolge a chi ha il mare, il cielo, i sapori di Ischia negli occhi, ovunque esso vada, continuano Emanuela e Stefania: “per chi non se n’è mai andato davvero ma ogni tanto deve allontanarsi, per chi ci è stato per poco e se n’è innamorato, per chi non può fare a meno di tornarci e per chi ci è tornato per restare.

Per noi Fuorisede è il signore che si siede accanto a te in aliscafo o il capotreno che ti riporta a casa. Fuorisede è la donna della porta accanto che si è appena trasferita per fare l’infermiera. È fuorisede il ragazzo che ti consegna la pizza a casa, se non lo è lui, lo è il pizzaiolo. C’è chi si sente fuorisede dentro, perché non sa bene quale sia il suo posto. È stato un fuorisede il tuo cantante preferito, tua madre, la tua ragazza…

In questo momento di quarantena, bloccati tra quattro mura, potrebbero considerarsi un po’ tutti “fuorisede”… E magari, tra questi fuorisede, ci sei proprio tu.”

Da oggi dunque saranno accomunati tutti dallo stesso leitmotiv racchiuso nell’hashtah #ischitanifuorisede, un cassetto virtuale in cui condividere e rivivere ricordi, esperienze, sapori e momenti felici.

Un modo per sentirsi a casa, viaggiando virtualmente, lasciando il Coronavirus fuori dalla porta, in attesa che venga sconfitto.