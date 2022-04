ischiaalvoto Luciano Venia: “Fare Ischia di nuovo grande. ecco perché muovo guerra ai poteri forti di Ischia e scendo in campo”

Luciano Venia, uomo di Fratelli d’Italia in contrasto con il partito di Giorgia Meloni (e contro Michele Schiano, Davide Conte e Maria Grazia Di Scala) ha annunciato la sua discesa in campo per le elezioni del prossimo 12 giugno. Un comunicato dai toni forti. Forse anche troppo.

“Abbiamo una grande missione da compiere – scrive Venia richiamando allo slogan che fu di Trump – , fare Ischia di nuovo grande. Dobbiamo cambiare tutto e in fretta per restare al passo con i tempi e intercettare la domanda di qualità totale che sale dai turisti di tutto il mondo che dopo guerre, crisi e pandemia desiderano riscoprire il viaggio, la vacanza, il riposo e il benessere.

Dobbiamo migliorare la vivibilità ad Ischia che non è e non deve diventare una città ma restare isola meravigliosa con bellezze straordinarie ad ogni angolo: paesaggio, costa, panorama, luoghi, monumenti, momenti. Un luogo benedetto da Dio all’atto della sua creazione e manomesso, offeso, deturpato, violentato dagli uomini a causa della loro cupidigia e della loro ignoranza. Bisogna mettere in Ischia in buone mani, in salde convinzioni, in sani principi ispiratori di ogni libertà di impresa, di circolazione, di pensiero, di lavoro, di convinzione filosofica e religiosa. Serve una rivoluzione copernicana, un cambiamento radicale, un salto. Ogni rivoluzione essendo un ritorno all’antico e una riscoperta di purezza e novità non può che ritrovare i valori e i principi che furono dei grandi sindaci del Passato da Vincenzo Telese a Vincenzo Romolo.

Scendo in campo, a testa alta – sottolinea Venia -, con le mie idee che sono idee condivise da tantissimi amici che sono già programmi in dettaglio ricchi di progetti esecutivi, fattibili, talora a costo zero ma significativi e di fondamentale importanza. Muovo guerra ai cosiddetti poteri forti di Ischia che stanno tentando in ogni modo di bloccare la mia candidatura perchè hanno paura che venga effettuata la disconnessione tra politica e affari, tra politica e camorra, tra politica e usura. La storia mi darà ragione. Ecco perchè scendo in campo, mentre gli altri pensano ai voti, agli equilibri, agli interessi propri – attacco evidente ai altri potenziali candidati contro la maggioranza del sindac uscente Enzo Ferrandino – noi ci permettiamo il lusso di essere sempre noi stessi anzi di essere quelli che fummo con sguardi nuovi, maggiore capacità, grande potenza, lucidità di pensiero, capacità di azione e di realizzazione dei progetti.

Dedico questa stagione di rinnovato impegno ai tantissimi che hanno amato Ischia senza derubarla e ai giovani di tutte le idee che hanno creduto nei loro rispettivi valori. In Politica il Progetto di fare Ischia di nuovo grande deve coniugare recupero della vivibilità, SOSTEGNO IN TUTTE LE FORME ALLE IMPRESE E AGLI IMPRENDITORI, solidarietà sociale e umanità al potere. Sono le idee che mossero e muovono il mondo. Mi piace chiudere con una bellissima giaculatoria di Jose Antonio Primo de Riveira: “Noi non parteciperemo ai vostri banchetti di potere, ma resteremo in piedi sotto le stelle, “armi” in pugno aspettando l’alba”. Le nostre, le mie armi rivoluzionarie sono le Idee per governare Ischia.”