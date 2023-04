ISCHIA, ZTL KO. “Palese violazione della normativa”

Gaetano Di Meglio | Mentre la vicenda autovelox continua a far parlare con le pronunce anche del Tribunale di Napoli e non del Giudice di Pace sulla questione omologazione dando forza alla decisione del giudice Uccello, il Giudice Onorario di Pace di Ischia, la dott.ssa Angela Castagliuolo, ha pronunciato una sentenza che mette al centro, ancora, i sistemi di controllo del traffico ad Ischia. In questo caso, l’errore è del Comune di Ischia e della segnalazione delle ZTL. Una sentenza, simile ad altre già pronunciate che accende i riflettori sull’agire dell’ente di Via Iasolino.

La ricorrente ha portato davanti al giudice di Pace si Ischia sia l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto sia il cOMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco per vedersi accordata l’opposizione ad ordinanza ingiunzione ex articoli 6 e 7 del D.Leg.vo N 150/11 emessa dalla Prefettura di Napoli, Area III, N 00070922 del 16/02/2022 e decisa in data 13/01/2023, mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo come riportato in atti, sulle conclusioni come da verbale allegato al fascicolo.

IL FATTO

La ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione in epigrafe per la violazione del divieto di transito nella zona ZTL, varco 1, in Ischia, via Iasolino, accertato a mezzo del sistema di video sorveglianza su installazione fissa, denominato Kapsch City Solution VT 2.0, art 7 comma 9 e 14 cds e formulava eccezioni relative alla illegittimità del verbale di accertamento per la mancanza dell’ apposita ed idonea segnaletica informativa, per la insufficienza dei rilievi fotografici a costituire prova dell’assunta infrazione, per la omessa indicazione della periodica taratura dell’apparecchio di rilevamento e concludeva per l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’opposto provvedimento.

Lo scorso 13 gennaio si costituiva in giudizio il delegato prefettizio, Comune di Ischia che resisteva all’avversa opposizione ed alle eccezioni formulate in ordine alla legittimità dell’accertamento ed alla idoneità dell’apparecchiatura utilizzata, concludendo in conformità per il rigetto dell’opposizione con conferma del verbale, previa revoca della disposta sospensiva.

La dottoressa Castagliuolo ha ritenuto l’opposizione della ricorrente fondata, l’accoglie e manda ko il sistema delle ZTL del Comune di Ischia.

«L’art. 7 comma 10 del codice stradale prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea ad essere percepita dall’utente della stradala, a tal fine – si legge nella sentenza -, i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti ad una distanza minima di m 80 dalla zona interessata percettibili dall’utente della strada anche in relazione alla velocità consentita; la segnaletica, inoltre, deve essere conforme alle caratteristiche stabilite per legge e non sottodimensionata .La giurisprudenza di legittimità, ha più volte, posto l’evidenza sulla necessità di dare informativa agli automobilisti circa l’esistenza di divieti e, nell’utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento sicche’ la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento sanzionatorio.

Sul punto, va richiamata, tra le altre, la pronuncia della Corte di Cassazione del 2011 che ha ribadito l’obbligo per il Comune di segnalare le zone a traffico limitato ed i relativi varchi di accesso. Tale segnaletica infatti, per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea ad essere percepita dall’utente della strada, in caso contrario è rilevabile l’invalidità del sistema e per corollario la nullità del verbale elevato tramite il predetto sistema per radicale violazione dell’art. 79 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Nel caso in esame – sentenzia il giudice di pace di Ischia – palese è la violazione della normativa innanzi richiamata. Consegue l’annullamento dell’opposto provvedimento. Assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

