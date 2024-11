Ischia, Ztl anticipata in Via Porto per i lavori

I lavori alla Riva Destra hanno costretto il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ad adottare una nuova ordinanza per la Ztl di Via Porto. Nel provvedimento richiama la precedente già adottata per i lavori di manutenzione della banchina in Via Porto, nonché l’ultima del 15 novembre con la quale erano stati modificati gli orari dei varchi di tutte le Ztl. Ebbene, ora la ditta «ha comunicato che per la realizzazione dei lavori, è necessario limitare la circolazione veicolare su Via Porto anticipando l’orario di chiusura al mattino».

L’ordinanza dunque dispone: «Dal giorno 25/11/2024 e fino a diversa disposizione, la Z.T.L. 3 (Via Porto) sarà in modalità attiva tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 15:00. Restano in vigore le disposizioni previste nelle precedenti ordinanze non in contrasto con la presente, incluse le deroghe previste per residenti, fornitori, ecc. negli orari consentiti».