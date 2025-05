Ischia, weekend di salvataggi in mare: Guardia Costiera in azione contro il maltempo

È stato un fine settimana di intensa attività per la Guardia Costiera di Ischia, chiamata a intervenire in diverse operazioni di soccorso a causa delle condizioni meteo marine avverse che hanno colpito l’isola. Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto hanno operato in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza di numerosi diportisti sorpresi dal peggioramento del mare e del vento.

Il primo intervento ha riguardato una barca a vela in difficoltà con tre persone a bordo. Poco dopo, le motovedette della Guardia Costiera sono accorse in aiuto di un gommone a noleggio con sei passeggeri, anche loro messi a dura prova dalle condizioni proibitive.

L’episodio più delicato si è verificato nella tarda serata di domenica, quando un’unità da diporto lunga circa 12 metri, con sei persone a bordo, ha lanciato l’allarme al largo del porto di Sant’Angelo. In questa occasione, è stato necessario anche l’intervento di una squadra di sommozzatori in servizio locale, il cui contributo si è rivelato determinante per il buon esito dell’operazione.

Sentito per vie brevi, il Comandante della Guardia Costiera di Ischia, Capitano Antonio Magi, ha confermato gli interventi effettuati nel corso del fine settimana e, con l’occasione, ha rivolto un appello a tutti gli utenti del mare – bagnanti e diportisti – affinché consultino sempre con attenzione le previsioni meteo marine prima di intraprendere la navigazione o qualsiasi attività in mare, al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza propria e altrui.

Le autorità marittime ricordano come, in vista dell’imminente stagione estiva, la prudenza e il rispetto delle indicazioni di sicurezza restino strumenti fondamentali per vivere il mare in modo sereno e responsabile. Ancora una volta, la prontezza e la professionalità della Guardia Costiera si confermano decisive nel garantire assistenza e protezione anche nelle condizioni più difficili.