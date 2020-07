Ischia.Water abbandonato in strada con vista sul Golfo di Napoli

Rifiuti speciali e scarichi in bella vista con panorama sul Castello Aragonese e su Ischia. Sull’isola verde che pretende di avere vellità di sviluppo turistico accade anche questo. Accade che qualche buon tempo e con senso della civiltà inesistente lasci un wc in mezzo alla strada più trafficata del paese.Se vi scappa scappa, dunque, nessun problema, ad Ischia sulla variante esterna 170, meglio nota come Sopraelevata, il cesso è per strada! Basta accostarsi a margine della carreggiata, a pochi passi dall’incrocio con via Montagna, dove ignoti hanno lasciato un water. Il pezzo igienico sarebbe li, abbandonato, da giorni. L’inciviltà la fa da padrone. Gli ingombranti, lo ricordiamo, vengono ritirati gratuitamente: basta chiamare Ischia Ambiente. Chi lo ha gettato? Nessuno ha visto. E in mancanza di telecamere il soggetto è destinato a rimanere ignoto, e impunito anche se da qualche tempi qualcuno. Ha installato dei cartelli che indicano la presenza di telecamere di Video sorveglianza per dissuadere gli zozzoni e I furbetto del pattume dallo scarico indiscriminato. La verità, infondo, è che anche l’efficienza di una amministrazione si vede da queste piccole cose. Il wc è li da tanto, troppo tempo, perchè nessun avvertisse l’esigenza situazionale di ordinarne la rimozione.