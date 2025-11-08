Ischia, vogliono rubarci la felicità | #4wd

La notizia del furto notturno avvenuto presso il centralissimo Bar La Dolce Sosta, nel cuore di Ischia, ha destato più di una semplice ondata di indignazione. Non si tratta solo dell’ennesimo episodio di microcriminalità ai danni di un esercizio commerciale, ma di un segnale che, se letto con attenzione, racconta molto di più dello stato d’animo e delle tensioni che attraversano oggi la nostra comunità.

Solo pochi mesi fa, nel pieno del caotico agosto isolano, si erano verificati una serie di furti – cinque in tutto – che avevano coinvolto vari negozi e attività distribuite tra i comuni dell’isola. Allora, si era parlato di episodi occasionali, probabilmente riconducibili a elementi esterni: ladri “di passaggio”, attratti dall’affollamento estivo, dalla confusione, dalle casse piene e dalla scarsa possibilità di controllo capillare. Un fenomeno fastidioso, ma tutto sommato compatibile con il contesto del turismo di massa e con i limiti strutturali della stagione più intensa dell’anno.

Oggi, però, il quadro cambia. Il furto al Bar La Dolce Sosta, locale storico della famiglia del sindaco Enzo Ferrandino e punto di riferimento quotidiano per tanti ischitani, è avvenuto a novembre. Mese in cui l’isola rallenta, in cui le strade si svuotano, i turisti si diradano e la vita torna a scorrere con i ritmi di una comunità piccola e solidale. E proprio per questo, pensare che qualcuno dalla terraferma possa aver affrontato una traversata notturna solo per svaligiare un bar è, francamente, poco credibile: troppo alto il rischio, troppo basso il possibile bottino.

Dobbiamo allora domandarci se questi episodi non stiano invece nascendo dentro la nostra realtà isolana. Se non siano, cioè, il sintomo di un malessere sociale che cresce silenzioso, e che comincia a sgretolare quell’immagine di “isola felice” che per decenni abbiamo orgogliosamente custodito. Non è facile ammetterlo, ma la serenità di una volta sembra incrinarsi.

Basti ricordare il caso di poche settimane fa, quando Maurizio Filisdeo denunciò su Facebook il furto del suo motociclo, corredando il post con un video che fece rapidamente il giro dei social. Il mezzo venne ritrovato dopo mezza giornata, ma l’episodio lasciò l’amaro in bocca a molti: non tanto per il danno materiale, quanto per la sensazione che qualcosa, nel nostro tessuto sociale, stia cambiando.

Forse, a cambiare, è il rapporto stesso tra gli ischitani. Lungo gli anni, la crisi economica ha colpito duramente un territorio che ha vissuto a lungo di rendita grazie al turismo e alle stagioni fortunate del passato. Oggi, invece, assistiamo a una riduzione costante dei flussi turistici, a una stagione che si accorcia, a negozi che chiudono, a giovani che partono per cercare altrove una prospettiva più solida, visti i livelli occupazionali sempre più bassi. E quando un’economia si indebolisce, anche il senso di comunità tende a sfilacciarsi. Cresce la diffidenza, si affievolisce la solidarietà, e nei vuoti che lascia la coesione sociale si insinua, spesso, la tentazione di piccoli gesti illegali o opportunistici.

In questo contesto, un furto non è mai solo un furto: diventa un indicatore, un segnale di qualcosa che si spezza dentro la nostra identità collettiva.

Ischia non è ancora “perduta”, né va dipinta come un luogo insicuro o abbandonato. Ma fingere che nulla stia cambiando sarebbe un errore. Serve un risveglio civico, una presa di coscienza che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

Serve ricostruire, passo dopo passo, quella fiducia reciproca che è sempre stata la nostra forza. Perché la vera sfida non è solo difendere i nostri beni materiali, ma preservare la serenità di vivere in un luogo dove, fino a poco tempo fa, tutti si conoscevano e, almeno formalmente, si rispettavano. La nostra isola felice può ancora esserlo, ma solo se impariamo a riconoscere che qualcosa si è incrinato e abbiamo il coraggio di rimetterlo a posto.