Ischia, vittoria di maturità a Sassari: 1-3 al Latte Dolce

L’Ischia vince a Sassari e manda un messaggio chiaro al campionato. Al “Principale” finisce 1-3 contro il Latte Dolce, al termine di una gara che racconta soprattutto la maturità raggiunta dalla squadra di Simone Corino. Non solo per il risultato, ma per come è arrivato.

L’avvio è in salita. Dopo appena 5’ pt il Sassari passa con Tokic, bravo a finalizzare un’azione rapida e a sorprendere la retroguardia isolana. Una doccia fredda in un ambiente caldo, con i padroni di casa pronti ad approfittare dell’inerzia. In passato una partenza del genere avrebbe potuto minare certezze e equilibri. Stavolta no.

L’Ischia non si scompone. Alza il baricentro, prende campo con ordine e inizia a palleggiare con qualità. La manovra è fluida, il possesso palla è ragionato ma mai sterile. Montanino detta i tempi con personalità, si propone, smista, copre. Attorno a lui la squadra si muove compatta, accorciando le distanze e togliendo riferimenti agli avversari.

Il pareggio arriva al 25’ pt con Longo, che di testa trasforma un calcio d’angolo e ristabilisce l’equilibrio. È il segnale che la partita è cambiata. L’Ischia prende fiducia, continua a costruire con pazienza e precisione, fino al sorpasso al 31’ pt: traversa di Esposito, tap-in vincente di Castagna. Un gol figlio dell’aggressività e della convinzione.

Il colpo definitivo arriva al 40’ pt. Sugli sviluppi di un corner la palla resta viva in area e Lonigro è il più lesto di tutti a correggere in rete per l’1-3. È la fotografia della sua partita: attenzione, tempismo, leadership silenziosa. Non solo il gol, ma una prestazione difensiva di alto livello, fatta di chiusure pulite, letture puntuali e personalità. Per continuità e incisività è lui il migliore in campo, insieme a un Montanino onnipresente, motore e cervello della squadra.

Nel secondo tempo il Sassari prova a rientrare in partita, cambia assetto, aumenta il peso offensivo. L’Ischia risponde con compattezza e gestione. La linea difensiva regge, il centrocampo filtra, Gemito è sicuro nelle uscite. Non c’è frenesia, non c’è paura. C’è consapevolezza.

Anzi, nel finale i gialloblù sfiorano anche il quarto gol, con il palo che nega la gioia a Di Lauro. Sarebbe stata la ciliegina su una prestazione già completa.

La differenza, però, sta tutta nella reazione allo svantaggio iniziale. Subire un gol in avvio, in trasferta, contro una squadra aggressiva, e riuscire a ribaltare la partita con qualità nel palleggio e sicurezza mentale è il segnale più forte. L’Ischia di Simone Corino non si limita a vincere: sa leggere i momenti, sa soffrire, sa colpire.

Una prova di maturità vera, costruita con gioco, equilibrio e personalità. E quando una squadra unisce solidità difensiva e proprietà di palleggio, smette di essere soltanto competitiva e inizia a diventare credibile.