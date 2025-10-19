domenica, Ottobre 19, 2025
Ischia “vince” a Torino: via libera alla stabilizzazione della Sezione Distaccata del Tribunale

Approvata al Congresso Nazionale Forense la mozione ischitana per il futuro delle sezioni distaccate. La proposta avanzata dagli avvocati isolani Morelli e Mazzella passa con il 76% dei voti. L’avvocatura nazionale sostiene la battaglia per una giustizia più vicina ai cittadini delle isole minori

di Redazione Web
Al Congresso Nazionale Forense di Torino arriva un segnale forte a favore delle isole minori. La mozione sulla stabilizzazione delle Sezioni Distaccate dei Tribunali insulari, presentata dai delegati ischitani avv. Alberto Morelli, presidente dell’Associazione Forense Isola d’Ischia, e avv. Francesco Mazzella, è stata approvata con il 76 per cento dei votanti (387 voti; 56 contrari, 65 astenuti). Un risultato che premia un lavoro lungo, condiviso e sostenuto con determinazione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, guidato dal presidente Carmine Foreste, insieme all’intera delegazione distrettuale.

L’approvazione della mozione dà nuova forza alla richiesta di stabilizzazione definitiva della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale Napoli, una battaglia che negli anni ha rappresentato un punto cruciale per l’accesso alla giustizia nelle realtà territoriali più fragili e decentrate. Il voto del Congresso segna un passaggio decisivo: la proposta ischitana è ora condivisa e fatta propria dall’avvocatura nazionale, che riconosce l’importanza di mantenere presidi giudiziari efficienti e radicati sul territorio.

Si attende adesso il necessario provvedimento legislativo che sancisca in modo stabile la presenza della sezione distaccata di Ischia, garanzia di un servizio giustizia più vicino ai cittadini e coerente con il principio costituzionale della continuità territoriale.

Nel corso del Congresso, i delegati isolani hanno espresso anche grande soddisfazione per l’elezione della collega Loredana Capocelli, già consigliere tesoriere del C.O.A. di Napoli, tra i componenti nazionali dell’Organismo Congressuale Forense. Un riconoscimento che conferma il ruolo attivo e autorevole dell’avvocatura partenopea e isolana nel panorama nazionale.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

