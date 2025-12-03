Ischia, via libera al nuovo varco carrabile nell’Acquedotto

Procede l’iter per attuare il progetto deciso dall’Amministrazione comunale di Ischia per rivoluzionare la viabilità ai Pilatri. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il primo lotto funzionale.

Inizialmente il Documento di indirizzo alla progettazione approvato a dicembre 2024 prevedeva l’”Intervento di miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità in corrispondenza dell’intersezione a raso tra Via Michele Mazzella (ex Ss270), Via Spalatriello e Via Acquedotto” con realizzazione di una rotatoria. Per un importo complessivo di 1.047.570 euro.

Un progetto finalizzato ad eliminare le criticità dell’area. Infatti era stato rilevato «che l’intersezione stradale tra via Michele Mazzella (ex SS270), via Spalatriello e via Acquedotto, nel Comune di Ischia, è interessata da un intenso flusso di traffico veicolare in tutte le ore del giorno, che dal centro urbano si spinge verso zone periferiche del Comune e altri Comuni dell’isola, con ricorrenti ingorghi ed elevato rischio». Di qui l’intervento «volto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, migliorando la fruibilità del centro abitato del Comune di Ischia e risolvendo le criticità sopra precisate, in termini di miglioramento della viabilità e di prevenzione degli incidenti stradali».

IL RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE

Sta di fatto che nel DI.P. era stata individuata una piccola zonetta di proprietà privata da acquisire e comprendere nell’intervento, ma all’atto dell’accesso ai luoghi era emersa la necessità di creare uno svincolo in prossimità dell’incrocio tra via Acquedotto e via Arenella con l’apertura di un nuovo varco carrabile. L’accertamento redatto dal progettista ing. Francesco Iacono evidenziava infatti che «in particolare il restringimento della sede stradale della ex SS270, in prossimità dell’arco centrale dell’acquedotto denominato “Pilastri” crea, in caso di eventi “emergenziali”, un serio problema di pubblica sicurezza, poiché comporta un blocco del traffico veicolare ostacolando il passaggio di eventuali mezzi di soccorso».

Di qui la decisione di suddividere l’intervento in due lotti funzionali, procedendo in via prioritaria alla progettazione del primo lotto «per realizzare un nuovo svincolo in prossimità dell’incrocio tra via Acquedotto e via Arenella, al fine di migliorare significativamente la viabilità dell’area, attraverso la creazione di un nuovo varco carrabile in prossimità dell’arco».

Con il secondo lotto invece «si andranno a definire gli aspetti di dettaglio, per una più razionale circolazione del traffico veicolare, attraverso la realizzazione di una rotatoria a raso e degli interventi di viabilità correlati, nonché si procederà al restauro della porzione di acquedotto, in prossimità del nuovo varco, al fine di tutelare il bene monumentale».

L’ing. Iacono ha dunque provveduto alla suddivisione in due lotti dell’originario D.I.P. Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato oggetto di conferenza dei servizi conclusasi positivamente, ma il progettista ha dovuto comunque adeguarlo alle prescrizioni dettate.

L’importo complessivo di questo primo lotto ammonta a 248.000 euro, di cui 148.852 per i lavori.

Nella delibera che approva il PFTE la Giunta ribadisce la finalità volta «alla riduzione del traffico veicolare nell’incrocio tra Via Michele Mazzella, Via Spalatriello e Via Acquedotto ed in particolare prossimità dell’arco principale del complesso monumentale denominato “Pilastri”, con la creazione di un nuovo svincolo su via Acquedotto allo scopo di deviare il transito delle auto provenienti dal comune di Barano in direzione Ischia». migliorando la sicurezza stradale, «consentendo di alleggerire il traffico veicolare su Via Michele Mazzella permettendo, in caso di necessità, un più rapido passaggio dei mezzi di soccorso».

Per la realizzazione dello svincolo è previsto l’esproprio di un’area privata, ma solo con successiva delibera si provvederà all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio anche mediante «procedimento ablatorio». Mentre per la disponibilità delle aree interessate dal cantiere e dai lavori «si farà ricorso alla procedura di occupazione definitiva».

Per coprire la spesa di realizzazione del primo lotto, il Comune dovrà accendere un mutuo di 248.000 euro con la Cassa Depositi e Prestiti.

La delibera infine rimarca ancora una volta che «i lavori in questione sono necessari e urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale in prossimità dell’incrocio tra Via Michele Mazzella, Via Spalatriello e Via Acquedotto». Di qui l’interesse pubblico all’acquisizione definitiva delle aree private interessate.

Una decisione che comporta anche la variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027. E la delibera è immediatamente eseguibile, «attesa l’urgenza delle opere e dei lavori approvati».