venerdì, Ottobre 10, 2025
Ischia, via altri tre: fuori Habachi, Bertomeu e Parigi

Dopo Vuolo, Siciliano e Romano, Corino e Ferrante proseguono la rivoluzione gialloblù

di Redazione Web
Scelte tecniche e societarie. L’Ischia Calcio affronta la propria crisi con coraggio e consapevolezza, scegliendo di tagliare per ricostruire. Nonostante una classifica più nera della mezzanotte, con appena due punti raccolti in sei giornate, la dirigenza e lo staff tecnico hanno deciso di imprimere una svolta netta al progetto. Dopo l’esclusione di Vuolo, Siciliano e Romano, ufficializzata alla vigilia di Ischia-Valmontone, arrivano altre tre uscite pesanti: Habachi, Bertomeu e Parigi sono stati informati dal tecnico Simone Corino e dal direttore Ferrante della fine del loro rapporto con la società gialloblù.

Un passaggio doloroso ma inevitabile, frutto della volontà di ridare equilibrio e sostenibilità a un gruppo numeroso e disorientato, chiamato ora a ritrovare compattezza e risultati prima che la stagione prenda una piega irreversibile.

Durante la conferenza stampa, Mister Corino ha spiegato le motivazioni: “Arrivati a un certo punto della stagione bisogna fare scelte anche dolorose, perché il giocattolo deve essere sostenibile. Tra decisioni tecniche e societarie si è deciso di dare un taglio netto, anche se saremo in difficoltà. Qualcuno è squalificato, altri li stiamo recuperando ma non sono al cento per cento. Tuttavia era giusto prendere decisioni ora, non trascinarle”.

Poi aggiunge con tono severo: “Alcune sono scelte tecniche, altre derivano dal fatto che qualcuno non si sentiva più convinto di restare a Ischia. Ma qui nessuno è obbligato: chi resta deve dare il duecento per cento, altrimenti meglio andare altrove”.

“Il giocattolo, ripeto, deve essere sostenibile. Alcune scelte – ha chiosato Corino – sono state importanti e drastiche, ma necessarie per dare un prosieguo sostenibile al progetto e poter aggiungere qualche pezzo di cui la squadra ha bisogno. Siamo 27-28 in rosa, dobbiamo abbassare il numero e in base a chi uscirà faremo un numero ridotto di entrate, mirate. Finché non si muove qualcosa in uscita, non possiamo far entrare nessuno”»”.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

