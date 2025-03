Ischia, via alla gara per la gestione dei campi da tennis: valore complessivo di oltre 73 mila euro

Il Comune di Ischia ha ufficialmente avviato la procedura per affidare in concessione, per cinque anni, la gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale dei campi da tennis di via Lungomare Cristoforo Colombo. Un’operazione che punta a valorizzare una delle strutture sportive più centrali dell’isola, garantendone l’efficienza senza oneri diretti per l’Amministrazione e incentivando, al tempo stesso, la pratica sportiva e l’aggregazione sociale.

L’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 702 del 26 marzo 2025, ha dato il via alla gara con un valore stimato complessivo di 73.317,60 euro. Di questi, 48.317,60 euro saranno soggetti a rialzo, mentre 25.000 euro rappresentano un contributo fisso quinquennale per le utenze elettriche, non soggetto ad aumenti. Il canone annuo base, su cui si giocherà la competizione, è di 14.663,52 euro, suddiviso in 9.663,52 euro di canone soggetto a rialzo e 5.000 euro di contributo fisso per energia.

Il bando prevede che il servizio sia affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è aperta anche in presenza di una sola offerta valida. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando, sulla piattaforma telematica “TuttoGare” del Comune.

L’impianto in concessione: due campi in terra rossa e locali accessori

La struttura, di proprietà comunale e parte del patrimonio indisponibile dell’Ente, comprende due campi da tennis in terra battuta da 648 mq ciascuno, un locale spogliatoi da 36,62 mq, una zona d’attesa coperta da 56,52 mq, un locale segreteria da 18,18 mq, un locale tecnico da 10,41 mq e un’area verde accessoria.

L’impianto si trova in zona “F” secondo il Piano Regolatore Generale (verde pubblico attrezzato) e ricade anche in area “Protezione Integrale” del Piano Territoriale Paesistico (PTP), oltre che nell’area “Città storiche” del nuovo Piano Paesaggistico Regionale.

Chi può partecipare e quali obblighi ha il gestore

Possono candidarsi società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni riconosciute dal CONI. Il gestore dovrà garantire servizi quotidiani come la manutenzione, la pulizia, la custodia e la sicurezza, oltre a promuovere attività sportive, ricreative e sociali. Tra gli obblighi, l’impiego di almeno un maestro nazionale, un tecnico federale e due istruttori abilitati.

Il concessionario dovrà inoltre assicurare l’accesso gratuito all’impianto per attività scolastiche, iniziative rivolte a disabili e anziani, e riservare 15 giorni all’anno all’Amministrazione Comunale per eventi pubblici. Obbligatoria sarà anche la stipula di una polizza RCT per copertura danni a terzi.

Nessun rinnovo automatico, massima trasparenza

La concessione, precisa il bando, non è rinnovabile in modo espresso né tacito. Alla scadenza dei cinque anni, la struttura dovrà essere restituita in perfette condizioni, fatta eccezione per la normale usura. Le migliorie effettuate a spese del gestore resteranno di proprietà comunale, senza possibilità di rimborso.

Il procedimento sarà seguito come RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto dall’Ing. Luigi De Angelis, responsabile del Servizio 9 del Comune di Ischia.