Ischia. Via Alfredo De Luca: venerdì 3 luglio divieto di circolazione dalle 7:00 alle 17:00

Domani, 3 luglio 2020, saranno completati i lavori di rifacimento del manto stradale su Via Alfredo De Luca. Pertanto, dalle 7:00 alle 17:00, lungo tutto il tratto di strada, sarà vietata la sosta e la circolazione.

In quella fascia oraria saranno disattivati i varchi 1 e 2 (Via Iasolino) per consentire, a chi proviene dalla Ex SS 270, il raggiungimento di Via delle Terme e strade limitrofe.