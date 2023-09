ISCHIA: VARIAZIONI DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI IN ONORE DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE  

COMUNICATO STAMPA

A motivo delle avverse condizioni meteo e delle conseguenti complicazioni logistiche ed organizzative, il programma subisce inevitabili modifiche. Eccole di seguito: Lunedì 4 Settembre Ore 19.30 nella chiesa collegiata dello Spirito Santo Messa solenne presieduta da P. Carlo Amodio, Ministro Provinciale dei Frati Minori. Martedì 5 Settembre Ss. Messe ore 9.00 e 19.30 Ore 21.30 Gran Concerto lirico-sinfonico della Banda Musicale “Città di Ischia” in via Luigi Mazzella (di fronte farmacia). Mercoledì 6 Settembre Ss. Messe ore 9.00 e 19.30. Giovedì 7 Settembre Ss. Messe ore 9.00 e 19.30. Ore 23.30, alla Mandra, Veglia in onore della Bambinella. Venerdì 8 Settembre Ss. Messe ore 9.00 e 19.30 Sabato 9 Settembre S. Messa ore 9.00 Ore 17.30 PROCESSIONE DIOCESANA VIA MARE. Imbarco ad Ischia Ponte, sparo della diana, sosta e benedizione ai pontili nei porti di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e al largo della baia dei Maronti. Arrivo al Porto d’Ischia e processione via terra fino ad Ischia Ponte. Spettacolo pirotecnico della ditta Pirotecnica Baranese. Saluto di San Giovan Giuseppe alla Madonna. In Congrega: canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica. In Collegiata: reposizione della statua di S. Giovan Giuseppe.