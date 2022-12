Ischia, vai a Massimo. Buonocore: “a barra cose mai viste in 35 anni di calcio”

Un pareggio discusso, il comunicato di patron Taglialatela non si è fatto attendere, ma l’Ischia è stata comunque penalizzata dalla direzione arbitrale. Non solo per il risultato. Il gruppo gialloblù, in vista dell’infrasettimanale di oggi contro il Saviano, dovrà fare a meno di mister Enrico Buonocore. Dopo il rigore assegnato all’Ercolanese e realizzato da Galesio, il tecnico isolano è scattato dalla panchina: la reazione, in un momento delicato della gara, ha spinto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso.

Squalificato per l’ultimo appuntamento dell’anno solare al Mazzella.“E’ stata una partita con tanto nervosismo – ha detto subito dopo gara -. Secondo me, adesso, vorrei essere come gli altri. Ma non lo sono. Gabriele (Pastore, ndr) stava coprendo la palla, è caduto a mezzo metro di distanza dall’attaccante e ha la palla davanti con l’attaccante dietro, sono caduti e ha dato rigore. Cioè, io nella mia vita, una roba del genere non l’avevo mai vista quello che mi è capitato di vedere oggi però va bene così.”

Sul secondo episodio, invece “Simonetti mi ha detto che l’ha toccato – commenta Buonocore – e sul secondo rigore contestato, abbiamo il tempo per rivedere ad Ischia le immagini se c’era rigore. Al di là di questo, penso che noi il primo tempo abbiamo fatto molto bene. Il secondo tempo c’è stata una loro reazione, però noi non avevamo mai pensato che un episodio potesse condizionare la partita, perché penso che non sia giusto che in una partita del genere sia dato un rigore del genere…. Insomma, dobbiamo tornare invece sul campo”

“Nel primo tempo – commenta ancora Buonocore – ho detto di non fare fallo fuori area e di regalare corner perché lì potevano essere pericolosi e nei primi 10 minuti hanno battuto 3 o 4 calci d’angolo e hanno tirato 5 o 6 punizioni. Però, non mi ricordo che Gemito, il nostro portiere, abbiamo fatto una parata o sia stato impegnato. E credo che noi (domenica, ndr) ce ne torniamo a casa con la convinzione di essere una squadra ancora molto forte, ancora più forte di tutte. Mi auguro che questo pareggio non ci precluda il fatto, poi, di arrivare in fondo” chiosa con rabbia“Lo ripeto –conclude il mister gialloblu -, dare un dare un rigore del genere è una roba che io in 35 anni che sto sui campi da calcio non avevo mai visto. Credo che l’arbitro possa sbagliare perché è umano, ma ci vuole personalità. Noi andiamo avanti con la nostra strada, abbiamo 17 partite, adesso 16 partite, 10 in casa e 6 fuori, e noi sappiamo dove andremo a parare. “

Contro il Saviano, nel frattempo, sono stati convocati i seguenti giocatori: Portieri: Mazzella, Musella, Conte; Difensori: Ballirano, Chiariello, Florio, Matarese, Buono L., Buono S., Di Costanzo, Pastore; Centrocampisti: Arcamone K., Arcamone M., Matute, Cibelli, Brienza, Patalano e gli attaccanti Mattera, Pesce, Simonetti, Padin, De Luise e Longo.La gara sarà arbitrata dal Sig. Christian Messina di Castellammare di Stabia e dagli assistenti Francesco Gallo di Torre Annunziata e Giovanni Di Luca di Napoli.

SAVIANO: VOGLIA DI RISCATTO?

Blitz Albanova. I biancazzurri espugnano Saviano “all’inglese”: finisce 0 a 2 al termine di una gara dominata soprattutto nella ripresa. La squadra di Ciaramella apre nel migliore dei modi il girone di ritorno, con il settimo risultato utile di fila in trasferta e tre punti che consentono di salire a quota 33 in classifica. Son i toni entusiastici di una delle pretendenti al trono di Eccellena che ha battuto, domenica scorsa, la “piccola” del girone A. Al Mazzella, però, la truppa di Mister Alfonso Belmonte verrà per mostrare di essere in forma e con la voglia del riscatto. Ischia, stai attenta e replica l’andata…