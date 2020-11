Ischia Unione Solidale, il grande cuore della nostra isola

Nel giro di pochi mesi ci ritroviamo a fronteggiare un nuovo lockdown e tutte le difficolta’ che esso comporta.

La pandemia ancora ci fa camminare nel buio, e sono tante le famiglie che, purtroppo, devono fare i conti con un burnout che deriva dalla cronicizzazione ormai di uno stato di disagio. Disagio emotivo, psichico, sociale e economico.

LO IUS ( Ischia Unione Solidale ) COSTITUITA DA VOLONTARI E ASSOCIAZIONI DELL’ISOLA D’ISCHIA , SI IMPEGNA IN UNA RACCOLTA FONDI URGENTE PER UNA SITUAZIONE DELICATA . BASTA UNA PICCOLA OFFERTA PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO . CHI VUOLE PUÒ CONTATTARCI IN PRIVATO PER DETTAGLI IN MERITO . TRATTANDOSI DI DONAZIONE VERRA’ RILASCIATA REGOLARE FATTURA .

ASSOCIAZIONE CATENA ALIMENTARE”Nunzia Mattera”Onlus, LA BORSA VERDE 3.0 SCAMBI E BARATTI A CATTIVERIA ZERO, La Casa Dei Bambini /12 Stelle San Michele Coop. Imp. Sociale, Punto D : Difesa dei Diritti delle DONNE, Associazione Genitori Contro il Bullismo e Cyberbullismo, Silvano Brandi, Andrea Moccia, Renata Molino, Gemelli ADHD, Ischia Adventure Park, ,Ischia Magic Camp, Marianna Sasso, Maria Grazia Di Scala, Maria Rosaria Mazzella, Maria d’Ascia, Marianna Lamonica, Lilly Cacace, Peppe Minicucci, Francesca Annunziata, Melania Marrazzo, Annarita Piro, Sara Minicucci, Legambiente Napoli Centro Antico, Miria Orange Baldicos, Fausta Piccolo, Caritas Stefano Santaniello, Carlo Giordano, Assi Solidarieta’ Sociale.

Ancora una volta si fa fede al grande cuore degli isolani.

Chi puo’, aiuti chi piu’ ne ha bisogno. Un piccolo dono produce grandi effetti.

Info +39 320 8567286 Riccardo Iovene