Ischia, Under19 nazionale: esordio col poker!

Esordio migliore non poteva esserci. Davanti a una bella cornice di pubblico, l’Under 19 gialloblù batte i molisani del Vastogirardi con due gol per tempo. Avvio arrembante dell’Ischia Calcio che passa subito con Montanino, servito da Verde M. (conclusione forte e precisa). Pitone e Verde G. sfiorano il raddoppio che arriva al 37′ grazie a Silvitelli: controllo e gran tiro. Sul finire, girata di Verde M. e primo squillo del Vastogirardi rintuzzato da Trani. Nella ripresa, Verde M. viene fermato dal portiere, poi Verde G. in acrobazia sfiora il palo. Al 23′ eurogol di Verde G. che indirizza il pallone all’incrocio: 3-0. 2′ più tardi, Pitone spiazza il portiere su rigore, chiudendo di fatto il match. Sabato prima trasferta: a Striano si affronta il San Marzano. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

ISCHIA CALCIO-P.VASTOGIRARDI 4-0

UNDER 19 NAZIONALE – GIRONE I

ISCHIA CALCIO: Trani, Di Maio (28′ st Calise), Cigliano (34′ pt Di Maio), Chichi, Montanino, Castiglione (20′ st Fondicelli), Verde M. (34′ st Agnese), Verde G., De Luca, Silvitelli, Pitone (28′ Raia). (In panchina Punzo, Ambrosio, Manco, Verde P.). All. Fondicelli.

POL. VASTOGIRARDI: Pazzola, Saluppo, Valvona, Caranci, Di Meo, Stella, Onorato, Cimini, Di Giorgio, Simone, Samsam. (In panchina Grappa, La Bella, Lombardi, Matteo, Sarachelli, Margiotta, Orsi, Garuso, Gargiso). All. Silvestri.

ARBITRO: Mennella di Torre del Greco (ass. Sinagra di Frattamaggiore e Di Rosa di Torre Annunziata).

MARCATORI: nel pt 11′ Montanino, 37′ Silvitelli; nel st 23′ Verde G., 25′ Pitone su rigore.

NOTE: ammoniti Chichi, Di Meo, Stella, Cimini. Spettatori 200 circa.