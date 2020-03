Ischia, un’altra domenica di arrivi. Tutti a scuola, tranne Casamicciola

Gaetano Di Meglio – Ida Trofa | Ieri è stata una nuova domenica di arrivi e di partenze per Ischia. Una nuova domenica invernale che ha portato sui nostri lidi nuovi turisti del nord che si apprestano a vivere la loro vacanza sull’isola d’Ischia. Circa 500 arrivi al posto dei 1000 previsti hanno dato il cambio ad altri 500 turisti che, senza coronavirus, hanno lasciato la nostra isola dopo la loro vacanza. Per alcuni di 7 giorni e per altri di 14. Lo stesso per tutti gli altri. Molti si apprestano a vivere la loro seconda settimana qui da noi e altri, invece, la prima. O l’unica. Nel frattempo, però, l’isola ha subito il peggior colpo possibile alla sua immagine turistica. Per alcuni sarà un mese di marzo da sottrarre al bilancio annuale e le previsioni del calo sono in aumento. Fino ad oggi, infatti, le disdette ricevute sono considerevoli anche se, va detto, sono crollate quelle relative al breve periodo. Chi ha prenotato, invece, per soggiorni più avanti nel tempo ancora non ha deciso e resta in attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi di questa assurda vicenda mondiale.

Tutti in classe eccetto Casamicciola

Ieri è stato l’ultimo giorno di “vacanza forzata” per molte realtà della nostra regione. È stata una corsa contro il tempo, un lavoro enorme. Sull’isola quasi oltre cinquanta plessi sono stati igienizzati. Ad un ritmo di anche più di 10 al giorno. Dai nidi alle materne comunali, dalle elementari alle medie, fino ai licei e agli istituti tecnici. Ora resta solo il ripopolamento delle classi.

Sull’isola oggi si ritorna in classe eccetto che a Casamicciola Terme dove, invece, il rientro è previsto il 4 marzo. Per il resto, da oggi, tutti sui banchi di scuola e nelle università. Le pulizie straordinarie sono state eseguite.

Un rientro e una gestione del post carnevale che, in questi giorni, ha procurato una seconda emergenza.

Per questo, infatti, gli studi pediatrici e medici di base sono stati presi letteralmente d’assalto perché in base alle indicazioni del ministero dell’Istruzione, chi è stato assente per più di cinque giorni può rientrare in classe se non con la presentazione del certificato del medico di base. Una norma già in vigore prima ma che, oggi, diventa obbligatoria. L’uso della autocertificazione, invece, è limitata a casi specifici.

In Campania, invece, centinaia di famiglie sono in subbuglio a causa dell’orientamento di molti dirigenti scolastici a richiedere certificazione medica per il ritorno in classe. Una situazione paradossale e rischiosa. Occorre un chiarimento visto che l’assenza dei bambini non è stata legata a malattia bensì a giorni di vacanza già programmati dal calendario scolastico. A fare chiarezza una nota del direttore scolastico regionale, Luisa Franzese, e del direttore generale tutela salute coordinamento sistema sanitario regionale Antonio Postiglione. Tre i punti chiave della nota inviata ai direttori generali delle Asl e a tutti i dirigenti scolastici. Primo: per il rientro non occorre portare il certificato medico. Secondo: la certificazione si rende necessaria solo se l’alunno sia stato «assente per un periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche per il Carnevale (24 e 25 febbraio). Terzo: fino al 15 marzo, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio per le assenze superiori a cinque giorni la riammissione avviene dietro presentazione di certificato. C’è un lavoro rigorosissimo per curare e bloccare i contagi ma serve la responsabilità di ciascuno di noi.

A Barano si entra alle 9.30

Dopo aver sanificato i plessi del comune, gli studenti del Circolo di Barano e del comprensivo Baldino entreranno in classe con ambienti sanificati nel migliore dei modi.

Il comune di Barano ha optato per la disinfezione mediante ozono che è ritenuta la misura più adatta a ridurre tramite inattivazione, la quantità di microrganismi di cui fanno parte batteri, virus (legionella) miceti, acari, protozoi, muffe e piccoli insetti, al fine di rendere esente da qualsiasi fonte di infezione l’ambiente ed il materiale disinfettato.

Gli esperti della Di Maio sanificazione di Ischia, infatti, ha lavorato tutti gli ambienti con l’ozono che è la forma allotropica e triatomica dell’ossi geno. Un gas altamente reattivo (ossidante), la cui stabilità è utile in quanto, nel proprio processo di scomposizione esplica la sua azione ossidante nei confronti di sostanze organiche ed inorganiche, batteri, virus, spore, acari, muffe e odori sgradevoli di fumo. Solo per il circolo di Barano l’orario di ingresso degli studenti è posticipato alle ore 9.30