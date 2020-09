Ischia: una piantagione di cannabis in giardino. 55enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Ischia hanno arrestato per produzione di stupefacenti un 55enne incensurato di Casamicciola terme.

Nel giardino della sua abitazione, celata da tendaggi, aveva allestito una piantagione di cannabis indica: 9 le piante rinvenute e sequestrate, di altezza variabile tra i 150 e i 300 cm. Nelle disponibilità del 55enne anche 4,5 grammi di infiorescenze già essiccate, 1 bilancino di precisione e 650 euro in contante ritenuto provento illecito.

Sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.