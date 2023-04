Ischia, un weekend all’insegna della musica con il memorial Vincenzo Buono e la domenica ecologica

Dopo due anni di fermo forzato a causa dell’emergenza pandemica torna la seconda edizione del Festival Musicale Isola d’ischia – “Vincenzo Buono” dal 14 al 16 Aprile 2023 organizzato dalla Banda Città di Ischia. Saranno quattro le compagini bandistiche che si esibiranno Sabato 15 e Domenica 16 Aprile nelle strade e nelle piazze del comune di Ischia: il Complesso Bandistico “U. Scipione”- Città di Formia, la Banda musicale “Città di Procida”, la “Banda Aurora”- Città di Panza, la Banda Città di Ischia.

Il Festival prenderà il via sabato 15 Aprile alle ore 16:00 con la sfilata delle bande di Formia, Panza e Ischia da via Antonio Sogliuzzo (altezza Bar La Violetta) alla volta di Ischia Ponte dove si esibiranno in concerto al piazzale delle Alghe. Domenica 16 Aprile l’appuntamento è a Piazza degli Eroi alle ore 10:30 dove le bande di Procida, Formia e Ischia convergeranno provenienti da Via A. Sogliuzzo, Via Roma e via A. De Luca per poi proseguire verso piazzetta San Girolamo dove si svolgerà il concerto conclusivo. Al concerto di domenica prenderà parte anche il coro di voci bianche “Piccoli Cantores”, diretto dalla M° Arianna Bosco, una nuova realtà musicale isolana che si propone di avvicinare i bambini alla musica attraverso il canto. Per l’occasione e quindi nella mattinata di domenica a partire dalle ore 10:30 le strade di tutto il centro cittadino saranno chiuse alla circolazione dei veicoli potendo così godere non solo dello spettacolo delle tre bande ma anche quello delle strade libere dalle auto. In caso di condizioni meteo avverse il programma della giornata di sabato si svolgerà presso la palestra della Scuola Media Scotti mentre le disposizioni sulla chiusura del traffico saranno sospese.

CHIUSURA DEL TRAFFICO NEL CENTRO CITTADINO, TUTTE LE INFO

In Via Boccaccio (Piazzale delle Alghe), nell’area che sarà appositamente delimitata, è fatto divieto di sosta in data 14/04/2023 dalle ore 14:00 per consentire il montaggio del palco. In data 15/04/2023 in Via Boccaccio (Piazzale delle Alghe), è fatto divieto di sosta dalle 14:00 fino al termine della manifestazione. Il giorno 15/04/2023 la ZTL di Ischia Ponte (Varchi 7 e 8) è anticipata alle ore 16:00.

Il giorno 16/04/2023 sono adottati i seguenti provvedimenti:

dalle ore 07:00 alle ore 13:00 è vietata la sosta a qualsiasi veicolo, ivi comprese le aree a qualsiasi titolo riservate, sulle seguenti strade: Via Alfredo de Luca (tratto compreso tra Via Casciaro e Piazza degli Eroi), Via Gigante (tratto tra incrocio con Via Alfredo De Luca e incrocio con Via Gemito), Via Gemito, Piazza degli Eroi, Via Michele Mazzella (tratto tra incrocio Via Foschini e Piazza degli Eroi), Via Ant. Sogliuzzo (tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso Pineta “Mirtina” ovvero altezza Parcheggio Asl), Via Francesco Sogliuzzo.

dalle ore 10:30 alle ore 13:00 è vietata la circolazione a qualsiasi veicolo sulle seguenti strade o tratti di strade: Via Alfredo De Luca (tratto compreso tra Via Casciaro e Piazza degli Eroi), Piazza degli Eroi, Via Michele Mazzella (tra incrocio Via Foschini e Piazza degli Eroi), Via Variopinto, Via Antonio Sogliuzzo (tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso Pineta “Mirtina” ovvero altezza Parcheggio Asl), Via Francesco Sogliuzzo;

dalle ore 10:30 alle ore 13:00 i veicoli provenienti da Via Pontano diretti al porto potranno transitare in Corso Vittoria Colonna e svoltare su Via E. Gianturco, Lungomare C. Colombo, Via R. Gianturco, Via Gemito, Via Gigante (tratto tra Via Gemito e via Alfredo De Luca). A tal fine sarà invertito il senso di marcia in Corso Vittoria Colonna (tra incrocio con F.co Sogliuzzo e incrocio con Via E. Gianturco), Via E. Gianturco, Lungomare C. Colombo (fino all’incrocio con Via F. D’Avalos), Via Gemito (tratto compreso tra i civici 33 e 49) e Via Gigante (tratto tra Via Gemito e via Alfredo De Luca).